Todt: "Schumacher'i özlemiyorum çünkü onu görüyorum"
FIA Başkanı Jean Todt, Michael Schumacher ile birlikte yarışlar seyrettiğini söyledi.
Michael Schumacher, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasının ardından ciddi bir kava travması geçirdi ve o günden bu yana durumunun nasıl olduğuna yönelik pek fazla bilgi bulunmuyor.
Efsane pilotun ailesi, kasıtlı olarak Schumacher hakkında açıklama yapmıyor ve onunla ilgili bilgilerin "gizli tutulacağını" söylüyor.
Bu süreçte kendisini görebilen isimlerden birisi eski Ferrari takım patronu ve FIA Başkanı Jean Todt'du. Schumacher ailesiyle yakın bir ilişkisi bulunan Todt, sık sık Alman pilotu ziyarete gidiyor ve onunla vakit geçirmeye çalışıyor.
Todt, çarşamba günü RTL ile yaptığı röportajda Schumacher'le birlikte yarış seyrettiğini söyledi.
Todt şöyle konuştu: “Michael'ı özlemiyorum çünkü onu görebiliyorum."
"Fakat tabii ki geçmişte onunla yaptığımız şeyleri özlüyorum."
"Yine de Michael ile yarışı izliyorum, bu doğru."
Todt, Schumacher'in sağlığı hakkındaki soruları yanıtsız bırakırken, oğlu Mick Schumacher'in arka arkaya iki yarışta puan almasından memnun olduğunu dile getirdi.
"Önceki iki yarışta puan aldığı için mutluyum. Mick, büyük bir baskıya maruz kaldı ve kendisine yöneltilen eleştiriler haksızdı."
"Ona şampiyonadaki en iyi aracı kullanma fırsatı diliyorum. O zaman galibiyetler ve şampiyonluklar için savaşabilir.”
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