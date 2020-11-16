Todt: "Schumacher oğlunun başarılarını takip ediyor"

Ocak ayında 52. yaşına girecek olan efsane F1 pilotu Michael Schumacher'le ilgili yeni bir haber bulunmuyor.

Alman pilot, 2013'te geçirdiği kayak kazasının ardından başından ciddi şekilde yaralanmıştı ve son durumu hakkında hiçbir bilgi verilmedi.

Şu anda belli isimlerin Schumacher'i görmesine izin veriliyor ve bu isimlerden bir tanesi de FIA Başkanı Jean Todt.

Todt, RTL ile yaptığı son röportajda şöyle dedi: "Bu soruyu çok dikkatli bir şekilde cevaplayacağım."

"Michael'ı çok sık görüyorum. Onu hemen hemen ayda bir veya iki kez görüyorum. Cevabım her zaman aynı: Michael savaşıyor. Sadece işlerin hem kendisi hem de ailesi için daha iyi olmasını dileyebiliriz."

Mick Schumacher, Alfa Romeo Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari F1-2000 Fotoğraf: Sutton Images

Koronavirüs tecritinin Michael için bir yük olup olmadığı sorusuna Todt, "Hayır. Hiç de değil. O çok iyi destekleniyor ve yeterince rahat olduğu bir ortamda." yanıtını verdi.

Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, yeni sezonda Haas ile F1'e geçmeye hazırlanıyor.

Michael'ın, oğlu Mick'in başarılarını takip edip etmediği sorusuna Todt, "Elbette Mick'i takip ediyor. Mick Formula 2'de, muhtemelen gelecek yıl Formula 1'de yarışacak. Bu güzel bir mücadele olacak olacak ve motor sporlarının zirvesinde bir başka Schumacher'e sahip olmak heyecan verici." yanıtını verdi.