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Formula 1 Haberler

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA Başkanı Jean Todt, Michael Schumacher'in geçirdiği kayak kazasının ardından ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla savaştığını söyledi.

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"

Michael Schumacher, 2012 yılında Formula 1'den ayrılmış ve 2013 yılının aralık ayında geçirdiği kayak kazasında, başından ciddi şekilde yaralanmıştı.

Alman pilotun sağlık durumu hakkında uzun süredir herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat genel görüş Alman pilotun vücudunun felç olduğu, hareket edemediği ve konuşamadığı yönünde.

Schumacher uzun süredir tedavi görüyor ve bu tedaviler sayesinde bir gün yeniden eski hayatına dönebileceği umut ediliyor.

Bu süreçte Schumacher'i görebilen sadece birkaç isim var ve bunlardan biri de yakın dostu ve FIA başkanı Jean Todt.

Sık sık Schumacher hakkında açıklamalarda bulunan Todt, Bild ile yaptığı son röportajda Schumacher hakkında konuştu.

Todt şöyle dedi: "Michael'ın ciddi kayak kazası geçirmesinden bu yana eşi Corinna ile çok fazla vakit geçirdim."

"O, kesinlikle harika bir kadın ve aileye önderlik ediyor."

"Böyle bir şeyin yaşanmasını hiç beklemiyordu. Her şey aniden oldu ve bununla baş etmekten başka seçeneği yoktu.”

"Doktorlarının çabaları ve Michael'ın hayatta kalmasını isteyen Corinna'nın yardımları sayesinde hayatta kaldı. Fakat bunun sonuçları oldu."

“Şu anda bu sonuçlarla savaşıyor. Durumun yavaş fakat emin adımlarla gelişmesini umuyoruz.”

Todt ayrıca Michael'ın oğlu Mick için "Mick, kalbimde özel bir yeri olan insanlardan biri ve eşim Michelle de ona aynı şekilde davranıyor." dedi.

Michael Schumacher, Ferrari F310

Michael Schumacher, Ferrari F310

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