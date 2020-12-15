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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Schumacher daha normal bir hayat yaşamak için tedavi görüyor"

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Todt: "Schumacher daha normal bir hayat yaşamak için tedavi görüyor"
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, Editör

FIA Başkanı ve Michael Schumacher'ın yakın dostu Jean Todt, efsane pilotun daha normal bir hayat yaşayabilmek adına tedavi gördüğünü belirtti.

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael Schumacher'den geçirdiği kayak kazasından bu yana net bir haber alınamıyor.

Efsane pilotun mevcut durumu hakkında pek çok spekülasyon bulunuyor ve buna rağmen ailesi tarafından sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıyor.

Sadece tedavisine devam edildiği biliniyor ve FIA Başkanı Jean Todt da sık sık Schumacher'i ziyarete gidiyor.

Todt,  Ouest France ile yaptığı röportajda Schumacher hakkında açıklamalarda bulundu.

Todt, "Bu konuda oldukça dikkatli davranmaya çalışıyorum."

“Hepimiz Michael'ın çok ciddi bir kaza geçirdiğini ve bunun maalesef onun için önemli sonuçları olduğunu biliyoruz."

"O zamandan beri daha normal bir hayata yaşayabilmesi için tedavi görüyor." dedi.

Michael'ın oğlu Mick, yeni sezonda Haas'la Formula 1'e adım atacak ve Todt, bu konu hakkında da konuştu.

Todt, "2018'de Formula 3'te ve bu yıl Formula 2'de şampiyon oldu. Bir sonraki adım Formula 1 olacak ve muhtemelen onun için en zoru olacak."

"Şahsen onun adına çok sevindim, o ailemin bir parçası. Onun doğumunu gördüm ve ona karşı özel bir sevgim var. Yarışlara karşı büyük bir tutkusu var."

"Bir araçtan en iyi şekilde faydalanabilmek için gerekli yeteneklere sahip olduğunu gösterdi. Yani Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le aynı araca sahipse, onlarla benzer sonuçlar elde edecek. Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın sahip olduğu türden bir araca sahipse, elde edeceği sonuçlar farklı olacak. Umarım bir gün o tarz bir aracı olur."

"Onun için ve Formula 1 için umabileceğimiz şey, gelecekte Mercedes'le benzer performansa sahip daha fazla araç olması olacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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