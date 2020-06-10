Todt: "Salgın sadece birkaç takımı değil, herkesi etkiledi"

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok işletme batma noktasına gelirken, motor sporları dünyası da bu durumdan olumsuz etkilendi.

Bazı sponsorlar, takımlarla olan anlaşmalarını feshettiler. Bazı takımlar da yeterli finansmana sahip olmadıkları için batma noktasına geldiler.

Williams, 2020'nin yaz aylarında takımı tamamen satmayı düşünüyor ve ayrıca diğer takımlarla ilgili de çeşitli soru işaretleri var.

Konu hakkında konuşan Jean Todt, salgının sadece birkaç takımı değil, herkesi etkilediğini belirtti.

Todt, “Salgının mali sonuçları sadece bir veya iki Formula 1 takımıyla sınırlı değil. Bu salgın herkesi -üreticileri, partnerleri ve tedarikçileri- etkiliyor."

"Bazıları daha fazla acı çekti ve Williams bir alıcı aradıklarını açıkladı. Ancak Renault yönetiminden fabrika takımının devam edeceğine dair onay almaktan mutluluk duyduk. Bu önemli bir şey, çünkü Renault, Formula 1 tarihinde önemli bir yere sahip."

"Zorunlu ara sırasında, tüm taraflar teknolojik lider olarak kaldılar ve Formula 1'i daha ucuz hale getirmek için her türlü çabayı gösterdiler." dedi.