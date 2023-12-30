Todt, Red Bull ve Verstappen'i uyardı
Ferrari'nin eski takım patronu Jean Todt, tecrübelerine dayanarak Max Verstappen ve Red Bull'un 2024'teki dominasyonunun garanti olmadığını söyledi.
2023'te rakipleri, Verstappen ve Red Bull tarafından çok gerilerde bırakıldı. Takım 22 yarışın 21'ini kazanırken, Verstappen bu galibiyetlerin 19'unu tek başına elde etti.
2023 ilerledikçe Mercedes, Ferrari ve McLaren'in başını çektiği takipçi grubu genel olarak Red Bull'a yaklaştı. Ancak Red Bull'un RB20'ye odaklanmak için sezon ortasında RB19'u geliştirmeye ara vermesiyle Red Bull'un 2024'te ne kadar daha fazla performans ortaya çıkarabileceğini göreceğiz.
Sezonlar arasındaki istikrarlı düzenlemeler, Red Bull'un aniden yolunu kaybetme ihtimalinin düşük olduğu anlamına gelse de, 1999-2004 yılları arasında üst üste altı Markalar şampiyonluğu ve beş Pilotlar şampiyonluğunda dümende olan eski Ferrari takım patronu Todt, baskın serilerin aniden nasıl sona erebileceğini biliyor.
2004'teki çifte şampiyonluğun ardından Fernando Alonso ve Renault'nun sonraki sezonlarda arka arkaya elde ettiği başarılarla öne çıkması, Todt'a Verstappen ve Red Bull'un 2024'e hakim olmasının kesin olmadığı uyarısında bulunması için bir neden doğuruyor.
Michael Schumacher/Ferrari ve Verstappen/Red Bull dönemleri arasında benzerlikler olup olmadığı sorusu üzerine La Stampa'ya Todt, "Evet, benzerlikler var."
"Red Bull olağanüstü bir pilotla kazanan bir takım kurdu, çok profesyonel, yarışta zeki. Harika bir yetenek."
"2005'i hatırlamıyor musunuz? Başarılı bir sezonun ardından aynı takım, aynı pilotlar Schumacher var ama rekabetçi değildik."
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher kutlama yapıyor 7th Dünya Şampiyonası ve Rubens Barrichello, Jean Todt ve Ferrari
"2006'da hızlı bir araçla geri döndük. Ancak dayanıklılık sorunları nedeniyle kaybettik. Michael Formula 1'e ilk vedasını açıkladı. 2010'da Mercedes ile geri döndü."
"Bu arada, 2007'de [Kimi] Raikkonen ile kazandık ve 2008'de [Felipe] Massa ile son metrelerde kaybettik." dedi.
Todt'un takım patronu olduğu son sezonda Raikkonen'in 2007 şampiyonluğu, Ferrari'nin pilotlar şampiyonasını son kez kazandığı yıl olarak kalmaya devam ediyor.
Günümüze geldiğimizde ise Charles Leclerc ve Carlos Sainz, şampiyonluğa yakışır birer takım arkadaşı olarak Ferrari'yi temsil ediyor. Todt, Leclerc'in Ferrari'yi tekrar zirveye taşıyabileceğini düşünüyor.
Hangi Ferrari pilotunun Schumacher'in izinden gidebileceği üzerine Todt, "Leclerc'i destekliyorum. Oğlum [Nicolas] go-kart yarışlarından beri onu takip ediyor."
"O harika bir pilot ve şampiyonluğu kazanma fırsatını hak ediyor." dedi.
Mevcut anlaşmaları 2024'e sona erecek olan hem Leclerc'in hem de Sainz'in Ferrari ile sözleşme uzatmaları bekleniyor, mevcut anlaşmaları 2024 sonunda bitiyor.
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