Todt: "Red Bull, DAS'ı sorgulamakta haklıydı"

Barcelona'da yapılan sezon öncesi testlerde ortaya çıkan DAS, 2020 sezonunun en göze çarpan buluşuydu ve uzun süre boyunca tartışılmıştı.

COVID-19 pandemisinin zorunlu kıldığı aradan sonra Red Bull, DAS sisteminin kurallara uygun olup olmadığına dair bir protestoda bulundu, ancak FIA sistemin uygun olduğunu açıkladı.

Konu hakkında konuşan FIA Başkanı Jean Todt, Red Bull'un kararına saygı duyduklarını ve bunu sorgulamakta haklı olduklarını belirtti.

Todt, “Mevcut bir düzenleme var ve takımlar bunu yorumluyorlar. Bazılarının şüpheleri varsa ve bir protesto uygulayacaklarsa -dürüst olmak gerekirse- bunun yarıştan sonra değil, yarıştan önce ya da şampiyonada önce yapılmasını tercih ederim."

"Bu yüzden Red Bull'un yaklaşımının çok doğru olduğuna inanıyorum."

"Hakemler, sahip olduğumuz uzmanların sunduğu düzenlemelerin yorumlanmasına güveniyor ve Mercedes tarafından geliştirilen ve DAS adı verilen teknik çözümün FIA uzmanları tarafından zaten analiz edildiği ortada."

"Anladığım kadarıyla, başlangıçta bu sistemin düzenlemelere uygun olduğunu biliyorlardı. Ancak ek açıklama gerekiyorsa, o zaman böyle bir protesto tamamen haklı."

"Uzmanlarımız büyük bir baskı altında çalışıyor. Bu, son derece karmaşık ve hassas bir konu olduğundan, üç uzmandan oluşan küçük bir komisyon kurmaya karar verdik."

"Yani 'evet, bu siyah' diyen veya 'evet, bu beyaz' diyen birden fazla kişi var." dedi.

Öte yandan Todt, bütçe sınırı hakkında da konuştu.

“Her şeyden önce, Formula 1'deki maliyetlerin çok yüksek olduğu ortada. İnsanlar bütçe sınırına geçmekten bahsettikleri zaman, çoğunlukla belli bir rakam verirler, ancak pek çok masrafın buraya dahil edilmediğinden bahsetmezler. Tüm takımların finansal durumları hakkında oldukça doğru verilerimiz var ve muhtemelen en büyük bütçeli takımın giderleri, mevcut bütçe sınırından üç kat daha fazla."

"Ama bir yerden başlamamız gerekiyordu. Bu nedenle düzenlemeler değişiyor. Standart parçaların sayısı artıyor ve doğru yönde ilerlediğimiz açık.”