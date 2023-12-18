Todt: "Michael Schumacher artık 'tanıdığımız o kişi' değil"
Eski FIA Başkanı Jean Todt, Michael Schumacher'in artık "farklı bir hayat" sürdüğünü açıkladı.
29 Aralık 2013'te geçirdiği kayak kazasından bu yana kamuoyu karşısına çıkmayan Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında yeni bir haber yok.
Son resmi haber Schumacher'in rehabilitasyon sürecine başladığıydı fakat fiziksel veya zihinsel açıdan ne durumda olduğu hiçbir zaman açıklanmadı.
Geçen hafta konuşan FIA Başkanı Jean Todt, Alman pilotun sağlık durumu hakkında pek fazla detay vermemeyi seçmişti.
Fransız L'Equipe ile yaptığı röportajda Todt, biraz daha uzun bir açıklama yaptı ve Alman pilotun eskisinden "farklı" bir hayat sürdüğünü dile getirdi.
Eski Ferrari takım patronu ve eski FIA başkanı, "Michael burada, bu yüzden onu özlemiyorum."
"Fakat o eski Michael değil; o artık farklı. Onu koruyan eşi ve çocukları tarafından harika şekilde yönlendiriliyor."
"Artık farklı bir hayatı var ve ben de onunla aynı anları paylaşma ayrıcalığına sahibim. Söylenecek tek şey bu."
"Ne yazık ki kader onu on yıl önce gafil avladı. O artık Formula 1'de tanıdığımız Michael değil." dedi.
Schumacher 2006 sonunda F1'den emekli olmuş ve 2010 yılında Mercedes'le spora geri dönmüştü.
2010-12 yılları arasında Mercedes'te üç yıl yarıştı ve ardından kariyerini sonlandırdı. Kaza yaptığı dönemde Schumacher, aktif şekilde yarışmasa da Mercedes'in elçisiydi.
Fotoğraf: Motorsport Images
Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium
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