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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Todt: "Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginlik seviyesi çok yüksek"

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FIA başkanı Jean Todt, Mercedes ve Red Bull’un bu seneki şampiyonluk mücadelesini “çok gergin” bir hale getirdiğini düşünüyor.

Todt: "Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginlik seviyesi çok yüksek"

Formula 1, yıllar sonra en heyecanlı sezonlarından birini yaşıyor ve Mercedes’in 7 yıldır süregelen şampiyonluğu tehdit altında bulunuyor.

Red Bull ise Alman takımın üzerindeki baskıyı, pist üzerinde ve pist dışında artırmaya devam ediyor. Christian Horner ve Toto Wolff’un basın açıklamaları üzerinden birbirine sürekli gönderme yapması ve rakip aracın kanadını protesto etmekle ilgili birbirlerine gözdağı vermesi de bu mücadelenin dikkat çeken bir parçası.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Todt, 12 yıllık FIA başkanlığının sonuna yaklaşırken “daha az tartışma” içeren mücadeleler görmeyi tercih edeceğini söylüyor.

Eski Ferrari takım patronu Todt, “Hem daha çok rekabet hem de daha çok tartışma olduğunu görmek ilginç, işler böyle yürüyor.”

“Bu sporda daha az tartışma olmasını tercih ederim ve bunu yapmaya da çalıştım. Herkesin aynı tarafta olabilmesi için elimden geleni yaptım. COVID-19 dönemi ile bunu bir açıdan başardık."

“Şu anda çok fazla gerginlik, çok fazla rekabet, kanat esnekliği ilgili tartışmalar, lastik sorunları ve daha birçok şey var.” dedi.

Todt, kaybedilecek çok şey olduğu göz önünde bulundurulduğunda takımların sınırları zorlamasının kaçınılmaz olduğunu bildiğini ve FIA’nın bu yüzden, kaynaklarını hiçbir kural ihlali yapılmadığını kontrol etmek adına en iyi şekilde kullandığını belirtiyor.

“Kuralların farklı şekillerde yorumlanması, neyin yapılabileceği ve neyin yapılamayacağı konusunda sınırları zorluyor.”

“Bu nedenle iyi bir yönetim, etik ve uyum sağlamamız gerek.”

“Benim işim insanları yargılamak değil ama en iyi insanlarla çalıştığımızdan emin olmak. Ekibimizi çok güçlü bir hale getirdik”.

“Bir sport teknik komitemiz var çünkü ne yapmamız gerektiğine tek kişinin karar verdiği bir pozisyonda olmak istemiyorum. Bu herkes için kötü olurdu.”

Todt, kendi geleceği konusunda ise FIA'dan ayrıldığında onu bekleyen başka başarılar olacağını da umut ediyor.

"1981'de Peugeot'ya atandığımdan beri, bugüne kadar işimin tek bir gününü kaçırmadım."

“Aralık ayının sonuna kadar pozisyonuma tamamen bağlı kalacağım ve bu noktadan sonra düşünüp karar vereceğim. Ayrıca, bir kitap da yazıyorum."

“Daha sonrasında FIA ile bağlantımı devam ettirir miyim? Hayır, bu sağlıklı olmaz. Bilmediğiniz daha birçok şeyle uğraşıyorum ve bu uzun sürüyor. Motor sporları dışında pek çok başka aktiviteyle de ilgileniyorum.”

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