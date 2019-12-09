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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Mercedes saygıyı hak ediyor"

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Todt: "Mercedes saygıyı hak ediyor"
9 Ara 2019 09:36

FIA Başkanı Jean Todt, Mercedes'in son başarılarından ötürü saygıyı hak ettiğini düşünüyor.

Mercedes, 2014'ten bu yana gerçekleştirilen tün şampiyonalarda mutlu sona ulaşmayı başardı ve böylelikle altı yılda altı pilotlar ve altı takımlar şampiyonluğu yakaladı.

Dün FIA Galası'nda konuşan FIA Başkanı Jean Todt, Mercedes'in ortaya koduğu çabanın takdiri hak ettiğini söyledi.

Todt, "Bu gerçekten harika. İnsanların bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu tam olarak anladığından pek de emin değilim. Bu durumu sık sık haltercinin 200 kg ağırlık kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda bunu tutarak düşmesine izin vermemesine benzetiyorum."

"Bu başarı büyük bir saygı görmeyi hak ediyor ve Ferrari'de çalıştığım dönemi hatırlıyor. Mercedes üst üste altı kez pilotlar ve altı kez takımlar şampiyonluğu kazandı. O dönem takımlar şampiyonasında aynı rakamı yakalamıştık ve beş pilotlar şampiyonluğumuz vardı."

"Dahası şimdi rakip takımların seviyesi çok yüksek, bu yüzden söyleyebileceğim herhangi bir söz yok. Bence bu yıl kazanılan zafer dışarıdan göründüğünden çok daha zordu. Ama burada tam olarak harika bir pilotun, harika bir aracın ve harika bir takımın birleşimi var. Aynı anda bu üç bileşenin tamamına sahip değilseniz, hiçbir şey çalışmaz."

"Arka arkaya altı yıl boyunca böyle bir başarıya ulaşmak, kesinlikle olağanüstü bir durum. Sonuçta diğer takımlar da çok güçlü. Ferrari öyle ve şimdi Honda motoru kullana Red Bull Racing var. Harika yarışçıları var, bu yüzden Mercedes gerçekten takdiri hak ediyor." dedi.

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