Todt: "Mercedes, daha fazla ödülü hak etti"

Abu Dhabi'deki son turda, güvenlik aracının pistten tartışmalı bir şekilde alınmasının ardından kendisini geçen Max Verstappen'e mağlup olan Hamilton ve takım patronu Toto Wolff, geleneksel ödül törenine katılmama kararı aldılar.

Hamilton'ın Formula 1 sezonunu ikinci sırada tamamlamasına rağmen ödül törenine gelmemesi, F1 Sportif Kuralları'nın ihlali manasına geliyor. Bu, FIA'nın bir yaptırımda bulunmasına neden olabilir.

Mercedes'in Abu Dhabi'de yaşanan tartışmalar nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı Gala'nın ana konularından birisi olsa da Todt, etkinliğin olumsuz durumdan etkilenmesini istemediğini söyledi.

Todt bunun yerine Verstappen'in şampiyonluk kutlamasına odaklanılması gerektiğini söyledi. Hollandalı pilot, Mercedes'in Abu Dhabi GP sonrası yaptığı temyiz başvurusunu geri çekmesinin ardından ilk F1 şampiyonluğunu resmen kazanmış oldu.

Hamilton ve Wolff'un yokluğu hakkında konuşan Wolff, "Bu gece herhangi bir tartışmaya girmekten ziyade kutlama yapmalıyız. Bunu yapmanın bir manası yok. Bu bize ne katar?"

"Bir açıdan üzgünüm çünkü Mercedes daha fazla ödülü hak ediyordu çünkü 8 kez üreticiler şampiyonu olmak eşsiz bir şey."

"Ancak bu genç adam (Verstappen) olağanüstü bir iş çıkardı ve Hamilton gelmedi diye onu cezalandırıp cezalandırmayacağımızı konuşmak yerine buna odaklanmalıyız." dedi.

Todt, Mercedes'in daha iyi bir sezon geçirdiğini ve Hamilton için bir başka harika sezon olmasını beklediklerini kabul etti.

Todt, "Onu özleyeceğiz. Lewis olağanüstü bir şampiyon. O, asla hata yapmaz. O, muhteşem bir kombinasyon. Muhtemelen en iyi araca ve takıma sahip. O asla hata yapmaz. Bu sefer Max 10 yarış kazandı ve bunu kayda değer olarak görmeliyiz." dedi.

FIA başkanlığı görevinden Cuma günü ayrılacak olan Todt, Abu Dhabi'de yaşananların ardından olayların detaylı bir şekilde analiz edilerek gerekli derslerin çıkarılması yönünde teklifte bulunmuştu. FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, bu çağrıya olumlu cevap verdi.

Todt, "Mükemmel miyiz? Mükemmel değiliz. Ve tesadüfen, yaşananların ardından neleri iyileştirebileceğimizi görebilmemiz için tamamen yeniden incelenme yapılmasını önerdim. Ancak sadece bu yarışta olanları değil, tüm sene yaşananları incelemeliyiz."

"Gelişebileceğimiz konusunu reddetmeli miyiz? Hayır. Mükemmeliyetçi olmalıyız. Bir bakıma F1 mükemmelliğin sonucu."

"Bilirsiniz, harika pilot yeterli değildir. Harika araç yeterli değildir. Başarılı olmak için hepsi birleşmelidir." dedi.

Todt, Verstappen'in Abu Dhabi'de güvenlik aracı açısından şanslı olduğunu kabul etse de, sezon içerisinde Verstappen'in de kendi hatası olmadan puanlar kaybettiğini belirtti.

Todt, "Onun hak ettiğini aldığını düşünüyorum. Harika bir sezon geçirdi. Son turda odaklanmak insani bir şeydir. Son turda çok şanslı olduğu doğru."

"Ancak tüm sezona bakmanız lazım. Silverstone'da şanslı mıydı? Azerbaycan'da şanslı mıydı? Budapeşte'de şanslı mıydı? Siz de biliyorsunuz, şanslı değildi." dedi.

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Jean Todt, President, FIA, Bernd Maylander, Safety Car Driver Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images