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Todt: "Mazepin bir daha aynı şeyi yaparsa ciddi sonuçları olur"

Ekleyen:
, Editör

FIA Başkanı Jean Todt, Nikita Mazepin'in video skandalının tekrarlanması halinde bunun "ciddi sonuçları" olabileceğini söyledi.

Todt: "Mazepin bir daha aynı şeyi yaparsa ciddi sonuçları olur"

Nikita Mazepin'in, F1'de yarışacağının açıklanmasından günler sonra, bir kadının vücuduna dokunurken çektiği görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşması büyük tepki çekmişti.

Haas ekibi, yeni pilotlarının bu tavrını "iğrenç" olarak yorumlarken, FIA  ve F1 de durumla ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdi.

Rus pilot geçtiğimiz günlerde, hatalarından ders çıkardığını ve artık çok daha dikkatli olacağını belirtmişti.

FIA, bu olayla ilgili herhangi bir yaptırım uygulamadı, ancak bir daha olması halinde işler değişebilir.

FIA Başkanı Jean Todt, Cambridge Union Society ile olan röportajında konuyla ilgili şöyle dedi: "Tamamen açık konuşmak gerekirse, durumdan memnun değilim."

“Bir daha olursa ciddi sonuçların olacağı konusunda uyarıldı."

"Tüm bunlar, onun özel hayatıyla ilgiliydi ve maalesef özeline yeterince dikkat etmedi. Bu yüzden umarım bu olaydan ders çıkarır." 

Mazepin, alt serilerde topladığı puanlarla beraber süper lisans almaya hak kazandı ve Haas da kendisiyle 2021 için sözleşme imzaladı.

Todt, gelen tepkilere rağmen, Mazepin'e herhangi bir süper lisans vermemenin doğru olmayacağını söyledi.

"Formula 1'de yarışmak için bir süper lisansa sahip olmanız gerekiyor ve bir süper lisans elde etmek de kolay bir şey değil. Çünkü 40 puana sahip olmanız gerekiyor."

“40 puan alan her sürücü Formula 1'de mücadele edebilir ve Mazepin o puanları topladı. Bu yüzden ona lisans vermemek ayrımcılık olurdu. Gerekli puanlara sahipse o zaman neden Formula 1'de yarışmasın?"

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Editör Kemal Şengül

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