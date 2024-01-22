Todt: "Leclerc şampiyon olma şansını hak ediyor"
Eski Ferrari takım patronu ve eski FIA Başkanı Jean Todt, Charles Leclerc'in şampiyonluk için yarışmasını umuyor.
Jean Todt'un Charles Leclerc'e karşı bir zaafı olduğu açık; Genç Monakolu, Jean Todt'un uzun yıllardır takım patronu olduğu ve büyük başarılara imza attığı Ferrari ile yarışıyor.
Aynı zamanda Todt'un oğlu Nicolas ve onun şirketi "All Road Management" tarafından da yönetiliyor.
Jean Todt, "La Stampa" ile yaptığı bir röportajda şu açıklamayı yaptı: "Şu anda Leclerc'i destekliyorum."
"Oğlum karting günlerinden beri onunla beraber ve o da harika bir yarış pilotu."
Fotoğraf: Glenn Dunbar
Williams Martini Racing'den Felipe Massa ve FIA Başkanı Jean Todt padoku ziyaret ediyor.
"Şampiyon olma şansını hak ediyor."
Fakat Todt, Red Bull'un şu anda olağanüstü bir iş çıkardığını da gizlemiyor.
77 yaşındaki Todt şöyle açıklıyor: "Red Bull Racing olağanüstü, çok profesyonel, zeki ve harika bir pilotla beraber 'kazanan' bir ekip oluşturmayı başardı."
"Fakat 2005'i hatırlıyor musunuz? Aynı takım ve aynı sürücülerle yarıştığımız zafer dolu bir sezonun ardından aniden rekabet seviyemiz düşmüştü."
Todt bu sözlerle Ferrari'nin baskın dönemin ardından şampiyonluğu Renault'ya kaybettikleri 2005 sezonunu hatırlatmış oldu.
O yıl Ferrari pek iyi bir performans sergileyememiş ve Michael Schumacher sadece tartışmalı Amerika yarışını kazanmıştı.
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