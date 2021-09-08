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Todt, iptal edilen yarışın protokolleri için kendini “suçlu” buluyor

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FIA başkanı Jean Todt, Formula 1 kurallarında, yarış iptal edildiğinde neler yapılacağına dair “daha açıklayıcı protokoller” bulunmadığı için kendini sorumlu tutuyor.

Todt, iptal edilen yarışın protokolleri için kendini “suçlu” buluyor

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Belçika GP, kırmızı bayrak çıkmadan önce güvenlik aracının arkasında yalnızca iki tur devam etmişti. Devam edilmeyen yarışın sonucu bir tur sonrasında açıklandı ve pole sahibi Max Verstappen yarışın kazananı oldu.

Kurallarda, yarışın iki turunun tamamlanmasını gerekli olduğu belirtiliyor fakat bu turların yeşil bayrak altında gerçekleşmesine gerek olduğu özellikle belirtilmediği için, yarışı ilk onun içinde bitiren sürücülere normalde alacakları puanların yarısı verildi.

Orijinal gridin ilk onundaki tek farklılık yarış öncesi kazasından dolayı geriye düşen Sergio Perez’in eksikliğiydi.

Puanların verilmesi yarış hafta sonunun tartışmalı olaylarından biri oldu. Todt, hızlı davrandı ve yarıştan sonraki Pazartesi, bu konunun 5 Ekim'de gerçekleştirilecek F1 komisyon toplantısında detaylı şekilde inceleneceğini ve puanlamanın da tartışmalar arasında yer alacağına söz verdi.

Todt, bu durum ilk kez 71 yıl içerisinde ilk defa Spa’da yaşanmış olmasına rağmen F1’in kötü hava koşullarının yarışa engel olması durumunda daha hazırlıklı olmaları gerektiğini itiraf etti.

Motorsport.com'a konuşan Todt şu ifadeleri kullandı: ‘’Açıkçası kendimi, olacakları bildiğimiz için suçluyorum. Bildiğimiz için daha açıklayıcı protokollere sahip olmalıydık.’’

‘’Onun dışında bu neden yaşandı? Çünkü araçlar artık daha geniş ve daha fazla yere basma gücüne sahipler, aynı zamanda büyük olasılıkla yağmur lastiklerinin yeterince test edilmemesinden dolayı bunlar yaşandı. Ayrıca görüş mesafesinin kısıtlı olması da etkili oldu.’’

‘’Bu, Spa gibi bir pistte imkansız. ‘Tamam, hadi devam edelim.’ dediğimizi hayal edebiliyor musunuz? İlk üç tur, 15 aracın birbirine çarpması riskini almış olurduk ve bunun yaşanmasını istemeyiz.’’

‘’Yağmurda yarışmak istiyoruz ancak şu anda o koşullarda yarışabilecek yapıya sahip değiliz.’’

Todt, yarışın gerçekleşmesi için oldukça çabaladıklarını söyledi ve sadece puan alınması için araçların iki tur atmak için çıkarılmadıklarının üstünde durdu.

‘’İkinci deneme, koşulların izin vereceğine dair bir hava durumu tahmini aldığımız için gerçekleştirildi.’’

Puan tartışması hakkında konuşan Todt, ‘’Bu ne olursa olsun bir yarış hafta sonuydu ve bir yarış hafta sonunda puan vermeliyiz.’’

‘’Peki ne yön izlersiniz? Kuralları takip edersiniz. Belki de böyle durumlarda neler yapılacağını düşünmeliyiz ancak sıralama sonuçlarından farklı bir netice elde etmiş olacaktık. Neler yapacağımızı göreceğiz.’’ dedi.

Todt, bütün gün yarışı görmek için bekleyen ve bir yarış izleyemeyen taraftarların durumundan anladığını da ekledi.

‘’Bir taraftar olarak, televizyondan izliyordum ve hayal kırıklığına uğramıştım. Ancak en azından rahattım bu yüzden bilet alan taraftarlı anlayabiliyorum.’’

‘’Bir yandan da araç sürmenin imkansız olduğu koşullarda sürücülerden yarışmalarını istersek anlamsız olacak. Bunu yapmak istemeyiz.” diye belirtti.

Çeviri: Aybike Simay Erden

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