Todt: "İnsanlar Ferrari'nin kaydettiği ilerlemenin farkında değil"

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Eski FIA Başkanı Jean Todt, bu hafta sonu İtalya'nın Trento kentinde düzenlenen bir etkinlikte La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Konuşmasında Ferrari ile başlayan bir dizi konuya değinen Todt, İtalyan ekibe döneceğini yalanladı.

Todt, "Ferrari günleri, kariyerimin en iyi bölümüydü. Fakat bugün farklı bir hayatım var. Zor ama görkemli bir dönemdi."

"Zorluklar ve başarı birbirine ayrılmaz şekilde bağlıdır çünkü başarı büyük ölçüde zorlukların üstesinden nasıl geldiğinize bağlıdır. Sizi tatmin eden şey budur."

"Bir süredir Maranello'ya dönebileceğime dair söylentiler çıkıyor fakat günümüzde, sürekli olarak doğru olmayan pek çok haber çıkıyor. Bir keresinde Torino'da Andrea Agnelli (Juventus futbol kulübünün başkanı) ile kahvaltı yapmıştım. Birçok kişi beni onun yanında gördü ve hemen muhtemelen Juventus'ta çalışacağımı düşündü."

"FIA başkanıyken John Elkann ile sık sık görüşüyordum ve Ferrari hakkında konuşuyorduk. Ancak konuşmak ile birlikte çalışmak arasında fark var." dedi.

Jean Todt, President, FIA Fotoğraf: Erik Junius

Todt, Ferrari patronu Mattia Binotto ile alakalı bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Ferrari tarihindeki tüm dönemler farklıdır ve ona herhangi bir tavsiyede bulunmak istemiyorum."

"Tavsiye vermek kolaydır. Ona tek bir tavsiyede bulunabilirim: İşini yapmaya devam et. Ferrari için işler şu anda iyi gidiyor, sadece insanların bunun tam olarak farkında olduğunu sanmıyorum."

"Takım yeniden yarış kazanıyor. Fakat herkes ya da neredeyse herkes Ferrari'nin sadece birkaç zafer değil, şampiyonluk kazanmasını bekliyor. Gelecek yıl böyle olmasını umabiliriz ama sanırım bu sezon artık böyle bir şansımız yok."

"Yine de şampiyon olmak için her açıdan harika bir iş çıkarmanız gerekir. Bu kolay bir iş değil ama takımı bu seviyede tutmak daha da zor bir şey ve bu, detaylara dikkat etmekle başlıyor."

"Ferrari bir noktada şampiyonanın en iyi aracına sahipti. Fakat sonrasında bir dizi fırsatı kaçırdılar, stratejiler iyi değildi, aynı şey dayanıklılık için de söylenebilir. Takıma çok pahalıya mâl olan bazı şeyler var. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını sağlamak için tüm bunların analiz edilmesi gerekiyor."

"Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Dokunulmadık taş bırakmadığınızdan emin olmayı başarırsanız, şampiyon olmak için gerekli tüm malzemelere sahipsiniz demektir. Charles Leclerc bunu yapmak için gereken her şey sahip ancak yine de eksik olan bir şeyler var. Umarım, yakında eksikliğini hissettiği şeye sahip olur."

Günümüzde bazıları Michael Schumacher ile Max Verstappen arasında benzerlikler olduğunu düşünüyor.

Bu konuda Todt, "Michael'ı çok iyi tanıyorum ama Max hakkında pek çok şey söylemem."

"Michael gibi Max de çok güçlü ve agresif hareket ediyor. Michael ile pist dışında konuşmak her zaman keyif vericidir. Max'i tanımadığım için bu konuda bir şey söyleyemem."

"Onu gördüğümde tamamen yarışa odaklanmış oluyor. Aynı zamanda ikisinin de araçlarını mükemmel şekilde kullandığı ortada. Yine de kazanmak için rekabetçi bir araca ihtiyacınız vardır." dedi.