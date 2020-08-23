Todt: "Indy'e dönüş, F1 için iyi bir haber olur"

Pazar günü Indy 500'ün 104.'sü gerçekleştirilecek ve FIA başkanı Jean Todt, yarıştan hemen önce Indianapolis ve IndyCar'ın sahibi Roger Penske ile vakit geçirdi.

IMS pisti 2000 ile 2007 yılları arasında Amerika GP'ye ev sahipliği yaptı. Fakat 2012'den bu yana Amerika GP'ye COTA pisti ev sahipliği yapıyor.

Motorsport.com'a konuşan Todt,, Indianapolis'e potansiyel bir geri dönüşün FIA'nın destekleyeceği bir şey olup olmayacağı sorusuna şu cevabı verdi: "Takvimin nasıl olacağının, ticari hak sahibinin takdirinde olduğunu biliyorsunuz, ancak açık bir şekilde Indianapolis, bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak için gereken tüm tesis ve bileşenlere sahip."

"Bu sabah gördüklerimden çok etkilendim. Tüm geliştirmeler çok kısa bir süre içinde yapıldı. Roger zaten çok etkileyici olan tesisleri daha da çok geliştirdi."

"Eğer Indianapolis'te bir Formula 1 yarışı yapılması önerisi varsa, bu Formula 1 için çok iyi olur."

Daha sonra pandeminin ardından motor sporlarının yeniden başlangıcıyla ilgili olarak Todt şunları söyledi: "Farklı şampiyonalarda – Formula 1, Formula E, WEC , IndyCar ve tüm motor sporları kategorilerinde– motor sporlarını tekrar canlandırmak için yapılan tüm çabaların övgüye değer olduğuna inanıyorum."

"En basit çözüm hayatın normale dönmesini beklemek olabilirdi, ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden yeniden başlamak çok önemli ve tabii ki Indianapolis de dahil olmak üzere yapılan tüm çalışmaları takdir ediyorum."