Todt: "Her rekor bir gün kırılacak"

1990'lı yılların başında Ferrari'ye katılarak İtalyan takımın arka arkaya altı şampiyonluk yaşamasında büyük payı olan Jean Todt, şu anda FIA Başkanı konumunda yer alıyor.

Mercedes, son yıllarda harika bir performans sergiledi ve 2014'ten bu yana altı takımlar ve altı pilotlar şampiyonluğu elde etti.

Bu yıl yine şampiyonluğun ana adayı konumunda yer alan Alman üretici, Ferrari'nin bazı rekorlarını geride bıraktı ve bazılarına ise yaklaşıyor.

Diğer tarafta Lewis Hamilton da Michael Schumacher'in galibiyet, pole ve şampiyonluk rekorlarını yakalamak üzere.

Todt, Reuters'a şöyle konuştu: “Bazı rekorların elde edilmesine yardımcı olmuşsanız, onların sonsuza kadar kalmasını istersiniz, ancak her rekorun bir ömrü var. Her rekor bir gün kırılacak."

"Açıkçası Mercedes ve Lewis yakında galibiyet rekorunu kıracaklar ve bu harika. Birisi hak ettiğini kazandığında, sadece tebrik edilebilir."

"Her ne kadar pek çok insan sporda öngörülemezlik görmek istiyor olsa da, Mercedes'in rekabetçiliğine, dayanıklılığına ve istikrarına hayranım."

Hamilton'ın pazar günü elde ettiği galibiyetin ardından Schumacher'le arasında sadece dört galibiyet kaldı.