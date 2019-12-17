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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Henüz 25 yarışlık takvimi düşünmüyoruz"

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Todt: "Henüz 25 yarışlık takvimi düşünmüyoruz"
Ekleyen:
, Editör
17 Ara 2019 10:21

Jean Todt, son aylardaki iddialar ve Liberty Media'nın açıklamalarına rağmen şimdilik 22 yarışlık takvime odaklandıklarını söyledi.

Liberty Media'nın gelişi ve Bernie Ecclestone'un koltuğunu devredişinin ardından yarış sayısını arttırma konusu gündeme gelmişti. 

Liberty Media özellikle Amerika ile Çin'de yeni bir yarış istiyor ve takvimin üst sınırının 25 olacağı ifade ediliyor.

2017 yılı takviminde 20 yarış yer alıyordu ve bu daha sonra 21'e çıkarıldı ve 2020 yılında F1 tarihinde ilk kez takvimde 22 yarış yer alacak. 

Tüm bu göstergelere rağmen FIA Başkanı Jean Todt, 25 yarışlık takvimi düşünmediklerinin altını çizdi.

Todt, "Gelecek yılki takvimde 22 yarış olacak ve şu anda odaklanmamız gereken nokta orası."

"25 yarışa çıkmanın uzun bir süreç olacağını ve bu yüzden şu anda buna odaklanmanın doğru olmayacağını düşünüyorum." dedi.

F1 CEO'su Chase Carey ise Amerika ve Çin'de ikinci bir yarışa olan isteğini bir kez daha gizlemedi.

"Medya pazarı olarak dünyanın en büyük iki yeri olan Amerika ve Çin'de, insanların tahmin ettiğinden daha büyük bir taraftar kitlesi var."

Ancak Blick'e konuşan dört kez F1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel, takvimdeki yarış sayısının zaten çok fazla olduğunu ima ediyor.

"Formula 1'de azalan zaman büyük bir konu. Gelecek yıl ilk defa 22 yarışlık bir takvim olacak ve şimdi tatillerin çok mu kısa olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz."

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Editör Kemal Şengül

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