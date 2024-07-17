Todt: "Hamilton'ın gelişiyle Ferrari güçlenecek fakat son adımı atıp atamayacakları önemli"

Ferrari, bu yılın başlarında Lewis Hamilton ile 2025 ve sonrasını kapsayacak üç yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

39 yaşındaki Hamilton, böylelikle neredeyse 42 yaşına kadar İtalyan ekiple yarışacak ve takıma 2007 Kimi Raikkonen'den bu yana ilk şampiyonluğunu getirmeye çalışacak.

Fakat Ferrari'nin tarihine ve son yıllarda yaşananlara bakıldığında kendisini hiç de kolay bir dönem beklemiyor.

Ferrari'nin en başarılı olduğu dönemde Ferrari'nin başında yer alan Jean Todt da tam olarak buna dikkat çekiyor.

Sport.DE'nin aktardığına göre Todt, Bild'e şöyle konuştu: “Ferrari her zaman iki iyi sürücü sahip oldu çünkü her sürücü kırmızı tulumu giymek ister."

"Hem Lewis hem de Michael ile tüm zamanların en başarılı pilotlarını aldılar."

“Ancak Michael bize geldiğinde, Ferrari ile ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasının dört yıl sürdüğünü unutmamalıyız.”

"Bu sabır ve çalışma gerektiriyor."

Ancak Todt, Ferrari'nin mevcut durumunun kendi dönemine göre başlangıç için daha iyi seviyede olduğunu düşünüyor.

“Ferrari genel olarak benim zamanımdan daha iyi durumda."

"Ben geldiğim zaman yarış takımını tamamen yeniden yapılandırmamız gerekiyordu. 1-10 arasında takımın seviyesi 5 puandı. Şimdi çok daha iyiler."

"Lewis ile birlikte takım on üzerinden dokuz seviyesinde olacak."

"Fakat bunun yeterli olup olmayacağı önemli bir soru. Dünya şampiyonu olmak için her şeyin mükemmel olması gerekir."

"Son dönemin Ferrari'si bazen Dünya Şampiyonluğu için mücadele etti fakat asla başarılı olamadı. Belirleyici olan o son adım eksikti."