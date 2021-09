Todt: ''Hamilton-Verstappen tartışması yarışmaktı''

FIA başkanı, Red Bull takım patronu Christian Horner'la Verstappen'in Copse virajında geçirdiği 51G'lik kazadan sonra konuştuğunu söyledi.

Sport Bild'e konuşan Todt şu ifadeleri kullandı: ''Christian Horner'a sürücüsünün başına gelenlerden dolayı üzgün olduğumu söyledim, ancak bu yarışmak.''

''Bazen insanlar Verstappen'in en hızlı virajda kaza yaptığını unutuyor and the next day he would have driven the race if there had been one.''

''İki takım ve iki sürücü arasında rekabete sahip olduğumuz için mutlu olmalıyız.''

''Taraftarlar için, bunun dört sürücü arasında olmasını da tercih ederdim ancak yine de sadece bir takımı önde görmekten iyidir. Bu kadar hırs ve gerilim olması spor açısından iyi.''

Eski Ferrari patronu Todt, Formula 1'indeki çaylak senesinde olan çok yakın arkadaşı Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher'le ilgili de soru aldı.

Todt, ''Bana göre, o Formula 1 sürücüsündense bir çocuk.''

''İyi sürüşler yapıyor, çok iyi işler çıkarıyor.''

''O utangaç ve dikkatli çünkü insanların onun beni FIA başkanı olarak kullandığını düşünmelerini istemiyor ancak tabii ki görüşüyoruz ve özel bir ilişkimiz var.'' dedi.

FIA başkanı aynı zamanda Michael ve Mick'in Formula 1'e uzanan yolculuklarında bir karşılaştırma yapmadı.

''Michael, kendi hayatını kendisi kurdu.''

''Bir çocuk olarak, babasıyla kartinge giderdi ancak babasının hiç parası yoktu. Bu yüzden Michael'ın da kariyeri için en iyisini kendi yapmalıydı.''

''Bu Mick'de farklı oldu. O, daha rahat bir çevrede çok iyi bir eğitim aldı.''