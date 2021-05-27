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Formula 1 / Monako GP Haberler

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA Başkanı Jean Todt, güçlü bir Ferrari'ye sahip olmanın tüm Formula 1 dünyasının yararına olduğu görüşünde.

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"

Ferrari, 2020 sezonunda epey geride kalmış ve oldukça zorlu bir sezonu geride bırakmıştı. Ancak bu yıl geri dönmeyi başardılar.

Takım, ilk yarışlarda galibiyet mücadelesi veremese de Monako'da kazanabilecek tempoya sahipti.

Ferrari'nin cumartesi günü pole pozisyonu alması büyük yankı uyandırdı ancak pazar günü Charles Leclerc yarışa başlayamazken, Carlos Sainz ikinci oldu. Yine de Ferrari'nin ön tarafa dönmesi, genel olarak heyecanı daha da artırmışa benziyordu.

Ferrari hakkında açıklamalarda bulunan FIA başkanı Jean Todt, güçlü bir Ferrari'nin herkesin yararına olduğunu söyledi.

Coriere della Sera'ya konuşan Todt şöyle dedi: "Sporumuzun  güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var ki atılan adımlar ilginç görünüyor. Pilotlar anlamında iyi bir arzu ve yeteneğe sahipler. Fakat bir bütün olarak bakarsak yani araç, motor, şasi ve aerodinamik anlamda gerideler."

"Her şeyin en üst seviyede olması gerekiyor."

"Aslında daha fazla rekabet istememe rağmen Mercedes'in baskınlığına da büyük hayranlık duyuyorum. Çünkü Hamilton ile her zaman pist üstünde iyi görünüyorlar. Bulundukları konum itibariyle rahatlayabilir. Fakat bunu kesinlikle yapmıyorlar. Motivasyon ve açlıkları tam seviyede."

Todt, bugünkü Ferrari'yle kendi dönemindeki Ferrari arasında paralellik kurmayı da reddediyor.

"Bunlar farklı dönemler ve farklı şirketler. 1993'ün Temmuz ayında oraya geldim ve Maranello'daki durum pek de iyi değildi."

"İngiltere'de tasarlanan araç iyi durumda değildi ve rüzgar tüneli kiralamamız gerekiyordu. Çizim ofisleri tamamen boştu. Tek iyi şey yemeklerdi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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