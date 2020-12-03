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Formula 1 / Son dakika

Todt, Grosjean’ın sağlık merkezinde eşiyle görüştüğünden emin olmak istemiş

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Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

FIA başkanı Jean Todt, Formula 1 kazasından dakikalar sonra Bahreyn’de, sağlık merkezinde Romain Grosjean’ın eşiyle görüşmesinin önceliği olduğunu söyledi.

Grosjean, Bahreyn GP’sinde yarışın açılış turunda aracının bariyerlere çarpıp alev aldığı kazadan hafif yanıklarla ayrıldı.

Haas sürücüsü sağlık merkezinde doktorların değerlendirmesine tabii tutulurken Todt durumundaki güncellemeleri öğrenmek için kendisini ziyaret etti – ve Grosjean’ın evindeki eşinin kendisinin iyi olduğunu bilmesi gerektiği hissetti.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Todt: “Pistteki sağlık merkezinde onu hemen görmeye gittim.” dedi.

Todt: “İstediğim tek şey sesini duyabilmesi için eşiyle konuşmasıydı, ve bu önemliydi.”

Grosjean F1’e getirildiğinden beri Halo’nun bilinen eleştirmenlerindendi ve kokpit güvenlik aracının sporun DNA’sıyla örtüşmediğini söylüyordu.

Fakat Halo Bahreyn’de Grosjean’ın hayatını kurtarmakta önemli bir rol oynarken Todt, Pazar günü hastane ziyareti sırasında Fransız pilotla yaptığı ilk konuşmanın bu konuda olduğunu söyledi.

Todt: “İkinci sefer onu hastanede ziyaret ettiğimde onu şunu söyledim: ‘Yani Halo’yu seviyor musun?’ ” diyerek açıkladı.

Todt: “Dün önceden karşı olmasına rağmen bunun ne kadar önemli olduğu konusunda tek yorum yapan da o değildi.”

“Ama sorun değil. Doğru olmakla ilgilenmiyorum. Doğru kararları vermekle ve buna dahil olmakla ilgileniyorum.”

Todt’un 2018’de Halo tanıtımı sonrasında eleştirilere karşı dik duruşu herkesçe bilinir olmuştu.

Fakat Halo’nun şu ana kadar sürücüleri yaralanmalardan ya da ölümlerden koruduğu biliniyor - örneğin Charles Leclerc’in 2018 Belçika GP’sinde Fernando Alonsu’nun McLaren’ı tarafından ezilmekten korunduğu kaza gibi.

Todt, Halo konusunda birçok insan eleştiride bulunsa da ısrarcı olması gerektiğine her zaman inandığını söyledi.

Todt: “Bazen bir düşünceden eminseniz bunu savunmanız önemlidir, başarmak için size direnç gösterilse bile” dedi.

Todt devam etti: “Sadece Halo2nun tanıtımına karar verilen, 3 yıl önceki yorumlara bakabilirsiniz. Takımlardan, sürücülerden ve medyadan birçok olumsuz yorum gelse de kesinlikle bir gelişme olacağını biliyorduk. O yüzden bu yönde ilerlemenin gerekiyor.”

“Böyle bir kazadan sonra fazla tepki gösterilmesini anlayabilirsiniz, ama ilk defa olmuyor. Charles Leclerc’e bakın, kazasını geçirdiğinde Halo olmasaydı çok farklı şeyler olacağını söyledik. Ve bazen geriye gittiğimizde, Halo olsaydı bazı sürücüleri kaybetmeyeceğimizi görüyoruz.”

“Zor zamanlarda insanların nasıl tepki verdiğini görüyoruz. Fakat bunu insanlar bunun hakkında konuşacağı için yapmıyorsunuz, bunu savunduğunuz spor adına iyi olacağı için yapıyorsunuz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Jonathan Noble

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