Todt: "Formula E, hak ettiği ilgi görmüyor"

Formula E, 2014'teki ilk yılından bu yana iyi bir ivme yakalamayı başardı, fakat BMW ve Audi gibi bazı üreticiler sene sonunda spordan çekilecekler.

Ayrıca seride Porsche, Mercedes ve Jaguar gibi büyük üreticiler var, fakat beklenen son adımı atmakta epey zorlanıyorlar.

Taraftarlar, genel olarak Formula E'ye yeterli ilgiyi göstermezken, FIA Başkanı Jean Todt basının ilgisizliğini de eleştirdi.

Eski Ferrari patronu Todt, “Formula E, güçlü bir şampiyonanın ihtiyaç duyduğu her niteliğe sahip."

"Fakat ne yazık ki bazı basın kuruluşları Formula E'ye hak ettiği ilgiyi göstermiyorlar."

"Roma'daki yarışlara bakarsanız, olaylar ve beklenmedik sürprizlerle harika yarışlar vardı. Bu hafta sonu yapılacak Imola F1 yarışının da oldukça ilginç geçmesini bekliyoruz ve yarışla ilgili beklentiler çok yüksek."

"Fakat Formula E yarışlarıyla ilgili de aynı beklentileri yaratmamız gerekiyor." dedi.

Todt, gelecekte Formula E ve Formula 1'in aynı yarış hafta sonunda gerçekleştirilebileceğini, ancak FE'nin köklerini koruması gerektiğini belirtti.

"Bu iki serinin aynı hafta sonu aynı cadde pistinde düzenlenmesi fikrine karşı değilim. Bu, işe yarayabilir ancak Formula E'nin gelecekçi yüzünü korumaya devam etmesi büyük önem taşıyor."