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Todt: "Formula 1'de kimin kazanacağı, aracın ne kadar hızlı olduğuna bağlı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA Başkanı Jean Todt, mevcut tüm pilotların yetenekli olduğunu ancak sonuçları belirleyen şeyin aracın saf hızı olduğunu dile getirdi.

Todt: "Formula 1'de kimin kazanacağı, aracın ne kadar hızlı olduğuna bağlı"

Bu yıl Formula 1 gridindeki 20 pilottan 13'ü podyuma çıktı ve oldukça keyifli bir sezon geride kalmak üzere.

Ön grupta Mercedes ve Red Bull savaşırken, orta grupta yaklaşık 5 takımın dahil olduğu yakın bir mücadele var.

FIA Başkanı Jean Todt, Formula 1'de sadece yetenekli sürücülerin olduğuna inanıyor, ancak ellerinde rekabetçi bir araç olmadığı için hepsinin en iyi performansını gösteremediğine inanıyor.

Todt, "Bütün Formula 1 sürücüleri yeteneklidir."

"Muhtemelen, aralarında biraz daha iyi olan iki veya üç isim var. Ancak elde edilen sonuçlar büyük ölçüde araca bağlı."

"Geçmişte bu konuda bazı örnekler gördük. Michael Schumacher iki kez dünya şampiyonu olduktan sonra Ferrari'ye geldi fakat 1996'da sadece üç yarış kazandı."

"Diğer sürücüler için de durum aynıydı. Örneğin Fernando Alonso olağanüstü bir sürücü olmasına rağmen şimdi kazanmasına izin verecek bir aracı yok."

Tarihin en iyi sürücüleri olarak kimi gördüğü sorulduğunda Todt, "En iyilerini söylemek çok zor."

"Bana göre, her çağın kendi en iyi sürücüsü var. Juan Manuel Fangio, zamanının en iyi sürücüsüydü, Michael Schumacher de kendi döneminin en iyisiydi. Bugünün en iyisi olarak Lewis Hamilton'ı adlandırabiliriz, ancak bir zamanlar Jim Clark da böyle kabul edildi."

"Her on yıllık dönemde öne çıkan birisi vardır ancak bunları birbirleriyle karşılaştırmak zordur. Fangio'nun zamanında, sezon sekiz Grand Prix'den oluşuyordu, puanlama sistemi farklıydı, kurallar farklıydı, her şey farklıydı, bu yüzden farklı yıllardaki sürücüleri karşılaştırabileceğimizi sanmıyorum. Bana göre bu durum, tüm sporlar için geçerli." dedi.

Şampiyonadaki diğer sürücüler hakkında da konuşan Jean Todt, vatandaşı Pierre Gasly'e ayrı bir parantez açtı ve şöyle dedi: “Pierre, Mercedes veya Red Bull için yarışmış olsaydı, takım arkadaşının işini büyük ölçüde zorlaştırırdı. Dünya şampiyonu olabilir mi? Bilmiyorum ama kesinlikle Verstappen ve Hamilton'ın şu anki takım arkadaşlarının seviyesinde performans gösterirdi."

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