Todt: “Formula 1’de 12 takım görmek istiyorum”

Formula 1 son yıllarda yeni takımları spora çekmekte zorlanıyor ve 2010’dan bu yana sadece dört takım spora girdi. HRT’nin ömrü pek uzun olmazken, kısa bir süre sonra Caterham da spordan ayrıldı.

Manor, 2016 sonrası spora veda ederken, 2016’da spora giren Haas nispeten daha iyi durumda.

Jean Todt, şu anda 10 olan takım sayısını gelecek yıl 12’ye yükseltmek istediğini söyledi.

Todt, “Elbette gridde 12 takım görmek istiyorum. Katılmak isteyenlerden teklif alıyoruz, ancak bunların ciddi teklifler olduğundan pek de emin değiliz.”

“Bu konuda belli bir güven varsa ve bunun gerçekten iyi bir takım olduğunu görüyorsak, o zaman takım sayısı artabilir.”

“Bence şampiyona için doğru takım sayısı 12. Ama eğer 10 takım varsa ve hepsi rekabetçiyse, bu da fena olmaz.” dedi.

Formula 1 CEO’su Chase Carey de aynı görüşte.

Carey, “Konuştuğum kişilerin çoğu, daha sağlıklı bir iş modelinin temelini oluşturacak kurallar görmek istiyor. Sonrasında takım sayısı artabilir.”

“Önceliğimiz takım sayısı değil, kalite. Araçlar son sıralarda giderse, 11. takıma sahip olmak hiçbir anlam ifade etmez. 11. takımı görmeyi çok isterim, ancak doğru şartlarda olmalı.” dedi.