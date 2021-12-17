Todt, FIA'nın takımlardan gelen eleştirilere karşı "fazla hoşgörülü" olduğunu düşünüyor

Abu Dhabi Grand Prix'sindeki güvenlik aracı tartışmasının ardından, yönetimin verdiği kararların üzerindeki incelemeler arttı ve FIA, hafta sonu olanlar konusunda tarafını savunmak zorunda kaldı.

Özellikle Mercedes, F1 yarış direktörü Michael Masi'nin kararlarında yaşananların, FIA'nın kuralların tutarlı bir şekilde uygulanması konusundaki başarısızlığının sadece bir parçası olduğuna inandığını belirtti.

Takım patronu Toto Wolff, "Yıl boyunca birçok tartışmadan kaçınılarak, daha tutarlı kararlar alınmasını dilerdim. Ancak sonuncusu en büyük etkiye sahip karardı ve sportif açıdan bir felaketti çünkü şampiyonluğu belirledi." dedi.

Bu sezon ayrıca, Red Bull takım patronu Christian Horner, Masi ile bazı konuşmalarının zaman zaman 'pazardaymış' gibi hissettirdiğini ve F1 yarış direktörü Charlie Whiting'in özlendiğini söyledi.

Ancak FIA'nın başındaki 12 yıllık görevinden ayrılan Todt, F1'in, diğer sporların kuralları belirleyişindeki sıfır tolerans yaklaşımına sahip olması gerektiğini söyledi.

Özellikle, Lyon futbol kulübü başkanı Jean-Michel Aulas'ın, maçı yeniden başlatmak için bir hakemi tehdit ettiği için kendisine verilen 10 maçlık yasağı örnek gösterdi.

Todt, "Bugün L'Equipe adlı Fransız spor dergisinde, Fransa'nın en önemli takımlarından biri olan Lyon Futbol Kulübü'nün başkanını okudum."

"Hakem hakkında kötü konuştuğu için 10 maçlık bir yasak aldı. Belki de fazla hoşgörülü davrandık." dedi.

Todt, F1'in her zaman takımlardan, FIA'dan ve ticari hak sahibinden girdi alacak şekilde çalıştığını kabul etse de, hangi davranışın kabul edilebilir olduğu konusunda çizilmesi gereken bir çizgi olduğunu düşünüyor.

Jean Todt, President, FIA Photo by: Erik Junius

"Yönetim, takımlar, sürücüler ve ticari hak sahipleri arasında bir diyalog kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak bu bize karşı gelmemeli."

"Abu Dhabi'de yarışı izliyordum ve ilk virajdan sonra Lewis onu sağ tarafa aldığında Max'i gördüm. Max, 'Bana zulmediliyor' dedi. Ona zulmedilmiyor, kimseye edilmiyor ama bu bir bakış açısı."

"Anın sıcağında, kendi hisleriniz oluyor. Ancak diğer tarafta, yarış direktörünüz, hakemleriniz ve çok fazla organizasyonunuz var. Peki biz mükemmel miyiz? Mükemmel değiliz."

Abu Dhabi GP'de güvenlik aracının ardından yarışın yeniden başlatılması konusundaki tartışmaların bir sonucu olarak Todt, FIA'nın, F1 finalindeki olayları incelemek ve gelecekte kurallarda ne gibi iyileştirmeler yapılabileceğini görmek için bir komisyon kurmasını önerdi.