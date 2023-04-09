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Todt: "Wolff ve Horner'a 2021 Abu Dhabi GP sonucuna müdahale edemeyeceğimi söyledim"

Eski FIA başkanı Jean Todt, 2021 Abu Dhabi GP'si ile ilgili kararları almanın kendisine kalmadığını, dolayısıyla zamanı geri alsalar dahi bir şey yapmayacağını söyledi.

Altay Gök
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Todt: "Wolff ve Horner'a 2021 Abu Dhabi GP sonucuna müdahale edemeyeceğimi söyledim"
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Scuderia Ferrari'nin efsane günlerinde takım patronluğu görevinde yer alan Todt, 2009-2021 yılları arasında FIA başkanı olarak görev yaptı.

Bu 12 yıl boyunca eski başkan Max Mosley'e göre daha pasif kalan ve daha çok bir dengeleyici rolü gören Todt'un görevinin son yarışı ise kaotik 2021 Abu Dhabi GP'si oldu.

Eğer o yarışa geri dönebilseydi daha farklı hareket edip etmeyeceği sorusuna sportif kararlara karışmadığını söyleyerek cevap veren Todt'a göre FIA başkanlarının görevi FIFA başkanı Gianni Infantino'ya oldukça benzer

Corriere Della Sera'ya konuşan Todt, "Ben hiçbir şey yapmadım. Buna karar vermek FIA başkanının rolü değil."

"Hakemler özerk olmalıdır. Infantino'nun "burada penaltı vardı ama burada yoktu" dediğini hiç duydunuz mu?"

"Belgeselde [Jean Todtt'u anlatan la méthode] o yarışı ekibimle birlikte kır evinde izlediğim görülebilir."

"Yarış sırasında beni [Christian] Horner ve [Toto] Wolff'e bağladılar ve ben de onlara 'ben müdahale edemem, bu hakemlerin ve yarış direktörünün sorumluluğunda.' cevabını verdim." dedi.

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