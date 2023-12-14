Todt: "FIA, 2008 Singapur sonuçlarını iptal etmeli"

Massa, Singapur yarışında meydana gelen olaylar nedeniyle 2008 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sonucunun iptal edilmesi için yasal bir süreç başlattı.

Brezilyalı pilot, FIA'nın Nelson Piquet'nin kasıtlı kazasından, F1 şampiyonluğu resmi olarak verilmeden önce harekete geçilmesi ve sonucun iptal edilmesi için yeterli zamanda haberdar olduğunu düşünüyor.

Şampiyona rakibi Lewis Hamilton'ın Singapur yarışında Massa'dan aldığı puanlar, o yılki şampiyonlukta aralarındaki farkı ortaya koydu. Eğer sonuçlar geçersiz ilan edilseydi, Massa şampiyon olacaktı.

Ancak FIA Tüzüğü'nün bu yılın sonunda sonuçların kesinleştiğini ilan etmesiyle birlikte, Massa'nın o yılki şampiyonluk sonucunu değiştirmeye çalışmak için sınırlı seçeneği var gibi görünüyor.

Todt, Singapur meselesiyle ilgili tartışmaların çözülmesinden kısa bir süre sonra FIA'nın başkanı oldu ve yarışı kazanan Fernando Alonso'nun Renault takımı tarafından hazırlanan komplodan haberdar olmadığı düşünüldüğü için sonucun değiştirilmemesine karar verildi.

L'Equipe'e konuşan Todt, davayı çevreleyen koşulların benzersiz olduğunu çünkü hilenin ancak olaylardan uzun bir süre sonra ortaya çıktığını söyledi.

"Bu dava özel bir dava."

"Ortada kanıtlanmış bir hile var ve biz bunu ancak sonradan öğrenebildik. FIA'nın kuralı her zaman sonuçların 31 Aralık'a kadar onaylanması ve asla geri dönülmemesi olmuştur."

Fotoğraf: Sutton Images Nelson Piquet Jr., Renault F1 Takımı R28 duvara çarpıyor

"Singapur davasında gerçekler ancak bir yıl sonra ortaya çıktı ve ben gelmeden önce FIA tarafından uygulanan yaptırımlar Paris Adli Mahkemesi tarafından iptal edildi."

Bununla birlikte, dönemin FIA başkanı Max Mosley ve F1 yarış direktörü Charlie Whiting'in o yıl Brezilya'da düzenlenen F1 finali öncesinde durumdan haberdar olduklarına dair daha yakın zamanda ortaya çıkan ifşaatları değerlendiren Todt, olayın farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini öne sürdü.

Todt, "Bernie Ecclestone'a göre Max Mosley ve F1 yarış direktörü Charlie Whiting başından beri durumdan haberdardı."

"Ben FIA başkanıyken bu konuda bilgilendirilmedim. Federasyonun 31 Aralık'tan önce gerçeği bildiğinin ortaya çıkması gerçekten de bazı şeyleri değiştirebilir."

"Ne yazık ki Charlie ve Max vefat etti. Geriye dönüp baktığımızda, yarışın iptal edilmesini istemeliydik." dedi.