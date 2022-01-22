Todt, Elkann'ın kararı sonrası Ferrari'ye geri dönmeyecek

Eski Ferrari patronu Jean Todt, 2021'in sonunda FIA'daki görevinden ayrılmıştı ve aylardır Ferrari'ye geri döneceği konuşuluyordu.

İddiaya göre Todt, süper danışman rolü üstlenecek ve hem takım patronu Mattia Binotto'ya hem de Ferrari'ye pek çok açıdan destek olacaktı.

Fakat İtalyan basını, Ferrari Başkanı John Elkann'ın Todt'un dönüşünü veto ettiği ve bu defterin kapandığını yazdı.

Şimdi ise MotorsportMagazine'den Mark Hughes, Todt'un Ferrari'ye dönmeyeceğini çünkü Elkann'ın şirket içerisindeki üst düzey görüşmelerin ardından Todt'la anlaşmama kararı aldığını iddia etti.

Hughes, "Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann'ın son olarak 1993-2008 yılları arasında Ferrari'de çalışan FIA Başkanı Jean Todt'u yeniden göreve getirme kararı verdiği bildirilmişti"

"Fakat kurumsal seviyede yapılan tartışmalardan sonra Elkann, fikrinde değişikliğe gitti." dedi.

Todt'un takıma döneceği iddiası daha önce Ferrari patronu Mattia Binotto'ya sorulmuş ve Binotto, "Söyleyebileceğim tek şey bunun sadece bir spekülasyon olduğu."

"Şahsen Jean Todt ile çalıştım. O benim patronumdu ve ondan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum."

“Onunla çalışmak bir onurdu ve gelecekte durum ne olursa olsun, onunla tekrar çalışmak benim için yine bir onur olacak çünkü hem kişisel hem de takım olarak ondan öğrenebileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum." demişti.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari