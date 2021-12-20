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Formula 1 Haberler

Todt, Ferrari'ye danışman olma ihtimalini reddetmedi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski FIA Başkanı Jean Todt, Ferrari'ye döneceği yönündeki spekülasyonları reddetmemeyi seçti.

Todt, Ferrari'ye danışman olma ihtimalini reddetmedi

Jean Todt, 2009 yılında Ferrari'den ayrılmasının ardından yeni FIA Başkanı seçilmişti ve o günden bu yana üç dönem FIA Başkanlığı yaptı.

16 Aralık, Todt'un FIA Başkanı olarak son günüydü ve yapılan seçimle birlikte yeni FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem oldu.

Todt artık FIA'da görev almayacağı için, istediği yöne gitmekte özgür olacak ve son haftalarda Ferrari'nin kendisini danışman rolüne getirmek istediği söyleniyor.

İddiaya göre FIAT Başkanı John Elkann, özellikle 2026 ve sonrasındaki projelerle ilgilenmesi, aynı zamanda takım patronu Mattia Binotto'nun günlük işleyişe daha fazla odaklanabilmesi için Todt'u aktif bir danışmanlık rolüne getirmek istiyor.

Binotto, şimdilik bunların bir spekülasyon olduğunu ancak Todt'la tekrar çalışmaktan gurur duyacağını belirtişti.

Todt ise bu iddiaları reddetmemeyi seçti fakat yol araçlarının güvenliği ile alakalı yaptığı çalışmaların, kendisi için en önemli konu olduğunu belirtti.

L’Equipe'e konuşan Todt, şöyle dedi: "Şimdilik ortada hiçbir şey yok."

"Gerçekçi olmak gerekiyor. Şu anda benim için en önemli şey, Birleşmiş Milletler ile olan trafik güvenliğine bağlılığım. Bu, her şeyden önce geliyor."

"Fakat halihazırda yaptığım işlerle uyumlu oldukları sürece yeni fırsatlara kapıyı kapatmıyorum."

Jean Todt, President of the FIA

Jean Todt, President of the FIA

Fotoğraf: FIA

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