Todt, Ferrari'nin yeni kuralları veto etmesin beklemiyor

Formula 1'de 2021 yılında 175 milyon dolarlık bütçe sınırına geçilecekti ancak sonrasında koronavirüs pandemisi çıktı ve bu rakamın 145 milyon dolara düşmesine karar verildi.

Ancak küçük takımlar bununla da yetinmiyorlar ve 100 milyon dolara kadar inmesini istiyorlar. Son olarak kademeli bir bütçe sınırı fikri görüşüldü ve takımlar bunu kabul edecek gibi görünüyor.

Yine de Ferrari'nin 2023'te 135 milyon dolara kadar inecek bütçe sınırını veto etme ihtimali var.

Konu hakkında konuşan FIA başkanı Jean Todt, Ferrari'nin yeni kuralları veto etmesini beklemediğini söyledi.

"Tahrik edici veya olumsuz olmamalısınız. Bu konuda korkum yok. Böyle bir durumda herkesin Formula 1, takımlar, organizatörler, FIA ve taraftarlar için en iyisinin elde edilmesine yardımcı olduğunu ve iyi bir sorumluluk bilincine sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu başarmak için çalışıyoruz."

"Ferrari'ye, onların geçmişine ve katkılarına saygı duyuyorum ve eminim inşa ettiğimiz şeye maksimum seviyede katkıda bulunmak istiyorlar."

"Bütçe kısıtlamalarıyla ilgili yapılan anlaşma, doğru yönde atılmış bir adım. Açıkçası hepimiz benzeri görülmemiş durum içindeyiz, bu yüzden öncekinden daha farklı şeyler yapma fırsatımız var. Umarım bu, tüm takımların performanslarını devam ettirmelerine izin verir. Yeni kurallara geçişin amacı, katılımcılara gelecekte daha rahat koşullar sunmak."

"Ne yazık ki salgın nedeniyle çoğu otomobil üreticisi, takım, spor federasyonu, sponsor ve basın olumsuz yönde etkilenecek. Hepimiz, birbirimizi mümkün olduğunca desteklemek adına işbirliği yapmalıyız."

Todt, Ferrari'den ayrılan Sebastian Vettel hakkında da konuştu.

"Sebastian Vettel, motor sporlarının en büyük isimlerinden birisi. 2020'nin ötesinde takımıyla devam etmeyeceğini açıkladı. Ama bence pek çok fırsatı var. Sadece en iyisini diliyorum. Katılacağı takım çok şanslı olacak."

"Belki de gelecekte FIA başkanı olur. Asla neler olacağını bilemezsiniz."

"İyi ya da kötü sonuçlar her zaman açıklanabilir. Michael Schumacher Ferrari'de yarıştığı zaman birlikte etkileyici başarılar elde ettik, çünkü özellikle zor zamanlarda herkesin birbirini desteklediği sıkı sıkıya bağlı olan, güçlü bir ekibimiz vardı. Her şey yolunda olduğunda birlikte kalmak kolaydır. Ama zor anlarda bile hepimizin aynı gemide olduğunun farkındaydık. Şimdi olumlu düşünmelisin!"