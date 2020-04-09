Todt: "Ferrari'nin motoru için mühendislere çok fazla baskı yaptım"

FIA, bu senenin başında yaptığı açıklamada Ferrari'nin 2019 F1 güç ünitesiyle ilgili soruşturmayı tamamladığını ve taraflar arasında özel bir anlaşma yapıldığını açıklamıştı. FIA yapmış olduğu açıklamada asla kurallara aykırı bir durum olduğunu ifade etmese de kullanılan kelimelerden hep bu şekilde bir durum olduğu düşüncesi ortaya çıktı.

Dün Motorsport.com Todt ile uzun bir röportaj gerçekleştirdi ve Todt bu röportajda konuya dair birçok önemli açıklama yaptı.

Todt, "Rakip takımlardan bazıları Ferrari'nin kuralların dışına çıkmış olabileceğini söylüyordu."

"Bu yüzden teknisyenlerimiz aylarca Ferrari'nin yaptığı şeylerin kurallara uygun olup olmadığını anlamaya çalıştı."

"Şahsen ben, FIA ekiplerine bu konuda gerekli tüm kontrollerin yapılması konusunda oldukça fazla baskı uyguladım."

"Bununla birlikte, sırf birileri bize bir şeyler fısıldıyor diye bunu yapmak zorunda değildik. Sadece her bir takımın yasal olduğundan emin olmalıydık." dedi.

Todt, sezon boyunca Ferrari konusunda incelemenin ve kontrollerin devam ettiğini söyledi. Bu kontrollerde Ferrari, sadece sezonun son yarışı Abu Dhabi'de yakıt miktarını yanlış söylediği iddiasıyla para cezası almıştı.

Todt, "Bu sorunun üstesinden gelmek istedik. Sorunu anlayabilmek için çok karmaşık yöntemler uyguladık."

"Abu Dhabi'de dahi Leclerc'in aracında kontrol yaptık ve hakemler orada yakıt konusunda insani bir hata olduğunu belirlediler ve para cezası verdiler. Kontrollerin ardından 'Tamam artık' diyebilirdik ancak durumu anlayabilmek için son ana kadar çok fazla zorladık." dedi.

Todt, sezon sonuna kadar şüphelerinin devam ettiğini ancak kendilerinin bir şey bulamamasının ardından artık yapılacak bir şeyin kalmadığını çünkü Ferrari'nin de kurallara aykırı bir durum yapmadığından emin olduğunu söyledi. FIA da yapılan tüm kontrollere rağmen kurallara aykırı bir durum kanıtlayamamıştı.

Todt, "Takımların çoğu 'durumu anlamak istiyoruz' diyordu ancak onlar en önemli şey, anlaşılan her neyse 2020'de her şeyin daha açık olması gerektiğiydi. Bu yüzden 2020'de kurallarda hiç bir boşluk olmaması için kurallarda değişiklik yaptık."

"Biz Ferrari'nin yaptığı şeyin kurallara uygun olmadığı sonucuna vardığımızda onlar kurallarla karşımıza çıktılar ve yasal olduğunu söylediler."

"Bu kararı temyiz mahkemesine götürebilirdim. Temyiz mahkemesinde ne tür sonuç çıkardı bilmiyorum ve sonuçlanması yıllar sürerdi. Bu da Formula 1'in lehine bir şey olmazdı." dedi.

Todt, mahkeme süreciyle F1'e zarar verilebileceği endişesiyle Ferrari ile özel bir anlaşma imzalamaya karar verdi. Bu süreçte Ferrari neler yaptığını açıkladı ancak kendisine somut bir ceza verilmedi ya da tam olarak yaptırımın ne olduğu ve neler yaptığı açığa çıkarılmadı.

Todt, aynı röportajda tüm ayrıntıların açıklanmasından kendisinin mutluluk duyacağını söylese de anlaşma gereği Ferrari'nin izni olmadan bunu yapamıyor. Ferrari de motoruyla ilgili teknik sırların açığa çıkması konusunda istekli değil.

Protesto ihtimali

Todt, kendisini rahatsız eden şeylerden birisinin rakip takımların, kendilerinin Todt'un protesto yapmama konusunda yönlendirdiği iddialarıydı.

Todt, kendisinin tam tersi bu tür konuların resmi şikayet yöntemiyle gündeme getirilmesini istediğini, takımların bunu yapmadıklarını söyledi.

Todt, "Benim için en sinir bozucu şeylerden birisi, takımların mektubunda onları protesto yapmamaları konusunda yönlendirdiğim ifadesiydi. Biz tam tersini yaptık."

"Onlarla bireysel konuştuğumda da bunun doğru olduğunu kabul ettiler. Onlara mektupta neden böyle yazdıklarını sordum."

"Ben her zaman bir şeyden mutlu olmadıkları zaman protesto etmeleri konusunda onları cesaretlendirdim. Bu sayede daha rahat olabilirdik. Ancak kimse protesto yapmadı." dedi.