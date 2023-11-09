Todt: "Ferrari başarılı olmak için gereken her şeye sahip"
FIA Başkanı Jean Todt, İtalyan ekibin sporda başarılı olmak için gerekli her şeye sahip olduğu görüşünde.
Ferrari son şampiyonluğunu Jean Todt döneminde alırken, uzun zamandır gerçek anlamda şampiyonluk için mücadele edemiyor.
Ferrari'nin eski patronu Todt, Fransız Canal+ kanalına verdiği demeçte İtalyan ekibin şu anda düzenli olarak galibiyet mücadelesi verme konusunda hangi alanlarda zorluk çektiğini anlattı.
Todt, "Ferrari farklı bir takımdır çünkü başka hiçbir takıma benzemeyen bir his ve tutku uyandırır."
"Fakat işler yolunda gitmezse, basın ve taraftarlar baskı yapmaya başlar, ki bu da teknik direktör değişikliğine yol açabilir."
"Ferrari'nin başında olduğum o günlerde elimde başarılı olmamızı sağlayan bir avantaj yani tutarlılık vardı."
"Şimdi de neredeyse ihtiyaç duydukları her şeye sahipler fakat bildiğimiz gibi o son binde birlik dilimi kazanmak en zor olanıdır."
"Zafere ulaşmak için tüm bileşenleri bir araya getirmek gerekir. Bana göre Ferrari bunu yapamıyor." dedi.
Fotoğraf: Motorsport Images
Jean Todt and Alejandro Agag on stage
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