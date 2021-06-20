Todt: "F1'in Sprint sıralama yarışına ihtiyaç duyduğunu sanmıyorum"

Şu an için açıklanan planlara göre Silverstone ve Monza'da cumartesi günü gerçekleştirilecek 17 turluk Sprint sıralama yarışının sonucu, pazar günkü yarışın grid pozisyonlarını belirleyecek.

Todt, her ne kadar bu formata ihtiyaç olduğunu düşünmese de, en azından kaybedilecek bir şey olmadığını, bu yüzden denenmesine onay verdiğini söyledi.

Todt, "Öncelikle, biz bunu yarış olarak adlandırmıyoruz. Bunun yarış olarak adlandırılmamasında sorumluluk sahibi isimlerden birisi benim. Bana göre yarış pazar günü olur. Bana bu formatın büyük bir hayranı olup olmadığımı soruyorsanız, cevabım hayır."

"F1'in buna ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum. Ancak diğer taraftan, insanlar bir şeyler denemek istiyorsa, bunun pazar günkü yarışa zarar vermemesi gerekir. Pazar günkü gridi belirlemenin farklı bir yolu olacak. Bu açıdan denemekten bir zarar gelmeyecek."

"Nasıl sonuçlanacağını görmek için meraklıyım. Ancak bu formatın pazar gününe zarar vermeyeceğinden eminim. İnsanlar cumartesi gününün pazar gününden daha heyecanlı olacağını söyleyebilir. Ancak şampiyonanın güvenirliğine ya da imajına çok büyük risk oluşturduğunu düşünmüyorum." dedi.

Todt, pandemi döneminde şampiyonanın devam etmesini sağlayan herkesi - FIA, FOM ve takımlar - övdü.

Todt, "Hepimiz zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Bu yarışların sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayan herkesin gösterdiği katkı kesinlikle olağanüstü."

"Ben genellikle zor zamanlarda insanların daha güçlü bir araya geldiklerini söylerim. Neredeyse bir sene önce, geçtiğimiz temmuz ayında bunlar sayesinde şampiyonayı yeniden başlatabildik."

"Bu hafta aslında burada olmamalıydık. Normalde gelecek hafta sonu yarış burada olacaktı. Ancak şimdi art arda 3 yarış olacak. Her ne zaman bir sorun çıksa, ardından bir çözüm bulundu." dedi.