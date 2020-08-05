Todt: "F1'in dönüşü diğer küresel sporlar için bir örnek teşkil etti"

F1, COVID-19 salgını nedeniyle sezonun ilk 10 yarışını iptal etmek/ertelemek zorunda kaldı, ancak sonunda sezonu Temmuz ayında Avusturya Grand Prix'siyle başlatmayı başardı.

F1 bir dizi önlem ve protokol uygulamasının ardından sezonu başlattı ve şimdi takvimde 13 yarış var. Sonrasında bu rakam daha da artacak.

Britanya Grand Prix'sinde konuşan Todt, F1'in geri dönüşünden ötürü çok gurur duyduğunu ve F1'in yarışlar düzenlemesinin diğer spor ve yarış serileri için bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Todt, “Alınabilecek en kolay karar, işler düzelene kadar beklemek olurdu ve bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz."

“Formula 1, çok katı protokollerle tekrar başlayan ilk uluslararası seriydi. Gerekli motivasyon ve bağlılığın küresel bir örneği oldu."

“Bunun para için yapıldığı yorumlarını okudum. Bence bu doğru değil. Bunu yapıyoruz çünkü yaşamın mümkün olduğunca normale dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki virüsü de dikkate alarak."

"Kimse böyle bir durum içinde olabileceğimizi tahmin etmiyordu. Şimdi bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz." dedi.

Todt, F1'in 2020 takvimini yeniden hazırlama konusunda "çok yaratıcı" davrandığını ve bunun sonucu olarak da Imola, Mugello ve Nürburgring gibi yarışlara sahip olduklarını belirtti.

Todt, "Arkanızda herkesin olması çok önemli, çünkü bu tür koşullarda yarışı düzenleyeceğimiz üzerine alacağımız karar, hukuki olarak çok büyük bir karar."

"Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, çok büyük kararlar aldık, ve aynı zamanda burada FIA'nın tıbbi komisyonu; FIA yönetimiyle, organizatörlerle, ulusal organizatörlerle, hükümetlerle ve takımlarla ortaklaşa çalıştı.

"Bu, bir şampiyona düzenleyebilmek için bir araya getirilen çabaların bir kombinasyonu.”

F1, dört yarışta çok sayıda test yaptı ve biri Racing Point sürücüsü Sergio Perez'in testi olmak üzere toplamda üç COVID-19 vakasına rastlandı.

Perez hemen karantinaya alındı ve Britanya GP'de yer almadı. Perez, yaptığı açıklamada Macaristan'daki bir önceki yarıştan sonra Meksika'ya uçtuğunu ancak FIA'nın kurallarına uyduğunu belirtti.

Todt, Perez'i eleştirmese de sürücülerin aldıkları risklerin farkında olmaları gerektiğini belirtti.

“Bir şeyi yapıyorsanız risk alıyorsunuz demektir."

“Riski en aza indirebilmek adına yönetimde çalışanlar ve medya da dahil olmak üzere herkes için, çeşitli davranış kuralları uyguluyoruz."

"Bu kontroller, gereken zamana kadar, titiz kontrollerle devam edecek ve risk almaya karar veren insanlar, belki bu riski almama kararı verebilirler."

"Risk almaya hazır olanlar da test sonucunun pozitif çıkma ihtimaline karşı da hazırlıklı olmalılar."

“Verebileceğim tek güçlü mesaj, davranış kurallarına saygı duyulması, çünkü bunun kendiniz ve çevrenizdeki insanlar üzerinde etkileri olabilir. Dikkatli olmalıyız."