Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Todt: "F1'in dönüşü diğer küresel sporlar için bir örnek teşkil etti"

paylaşım
yorumlar
Todt: "F1'in dönüşü diğer küresel sporlar için bir örnek teşkil etti"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ağu 2020 10:38

FIA başkanı Jean Todt, Formula 1'in COVID-19'un patlak vermesinden sonra yarışlara dönüş konusunda “küresel bir örnek” teşkil ettiğine inanıyor.

F1, COVID-19 salgını nedeniyle sezonun ilk 10 yarışını iptal etmek/ertelemek zorunda kaldı, ancak sonunda sezonu Temmuz ayında Avusturya Grand Prix'siyle başlatmayı başardı.

F1 bir dizi önlem ve protokol uygulamasının ardından sezonu başlattı ve şimdi takvimde 13  yarış var. Sonrasında bu rakam daha da artacak.

Britanya Grand Prix'sinde konuşan Todt, F1'in geri dönüşünden ötürü çok gurur duyduğunu ve F1'in yarışlar düzenlemesinin diğer spor ve yarış serileri için bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Todt, “Alınabilecek en kolay karar, işler düzelene kadar beklemek olurdu ve bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz."

“Formula 1, çok katı protokollerle tekrar başlayan ilk uluslararası seriydi. Gerekli motivasyon ve bağlılığın küresel bir örneği oldu."

“Bunun para için yapıldığı yorumlarını okudum. Bence bu doğru değil. Bunu yapıyoruz çünkü yaşamın mümkün olduğunca normale dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki virüsü de dikkate alarak."

"Kimse böyle bir durum içinde olabileceğimizi tahmin etmiyordu. Şimdi bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz." dedi.

Todt, F1'in 2020 takvimini yeniden hazırlama konusunda "çok yaratıcı" davrandığını ve bunun sonucu olarak da Imola, Mugello ve Nürburgring gibi yarışlara sahip olduklarını belirtti.

Todt, "Arkanızda herkesin olması çok önemli, çünkü bu tür koşullarda yarışı düzenleyeceğimiz üzerine alacağımız karar, hukuki olarak çok büyük bir karar."

"Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, çok büyük kararlar aldık, ve aynı zamanda burada FIA'nın tıbbi komisyonu; FIA yönetimiyle, organizatörlerle, ulusal organizatörlerle, hükümetlerle ve takımlarla ortaklaşa çalıştı.

"Bu, bir şampiyona düzenleyebilmek için bir araya getirilen çabaların bir kombinasyonu.”

F1, dört yarışta çok sayıda test yaptı ve biri Racing Point sürücüsü Sergio Perez'in testi olmak üzere toplamda üç COVID-19 vakasına rastlandı.

Perez hemen karantinaya alındı ve Britanya GP'de yer almadı. Perez, yaptığı açıklamada Macaristan'daki bir önceki yarıştan sonra Meksika'ya uçtuğunu ancak FIA'nın kurallarına uyduğunu belirtti.

Todt, Perez'i eleştirmese de sürücülerin aldıkları risklerin farkında olmaları gerektiğini belirtti.

“Bir şeyi yapıyorsanız risk alıyorsunuz demektir."

“Riski en aza indirebilmek adına yönetimde çalışanlar ve medya da dahil olmak üzere herkes için, çeşitli davranış kuralları uyguluyoruz."

"Bu kontroller, gereken zamana kadar, titiz kontrollerle devam edecek ve risk almaya karar veren insanlar, belki bu riski almama kararı verebilirler."

"Risk almaya hazır olanlar da test sonucunun pozitif çıkma ihtimaline karşı da hazırlıklı olmalılar."

“Verebileceğim tek güçlü mesaj, davranış kurallarına saygı duyulması, çünkü bunun kendiniz ve çevrenizdeki insanlar üzerinde etkileri olabilir. Dikkatli olmalıyız."

Wolff: "Gutierrez, Silverstone'da yarışmak için uygun değildi"

Önceki haber

Wolff: "Gutierrez, Silverstone'da yarışmak için uygun değildi"

Sonraki haber

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Gutierrez, Silverstone'da yarışmak için uygun değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Wolff: "Gutierrez, Silverstone'da yarışmak için uygun değildi"

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
38dk

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

Britanya GP teknik güncellemeleri
Formula 1 Formula 1 / Analiz
3s

Britanya GP teknik güncellemeleri

Todt: "F1'in dönüşü diğer küresel sporlar için bir örnek teşkil etti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Todt: "F1'in dönüşü diğer küresel sporlar için bir örnek teşkil etti"

Lehto: "Raikkonen zorlu başlangıca rağmen sezonu tamamlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lehto: "Raikkonen zorlu başlangıca rağmen sezonu tamamlayacak"

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Çekim gününde araçta yeni parça olmayacak"

Son Haberler

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!
F1 Formula 1 / Son dakika
38dk

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!

Todt: "F1'in dönüşü diğer küresel sporlar için bir örnek teşkil etti"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Todt: "F1'in dönüşü diğer küresel sporlar için bir örnek teşkil etti"

Wolff: "Gutierrez, Silverstone'da yarışmak için uygun değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Wolff: "Gutierrez, Silverstone'da yarışmak için uygun değildi"

Britanya GP teknik güncellemeleri
F1 Formula 1 / Analiz
3s

Britanya GP teknik güncellemeleri

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Gutierrez, Silverstone'da yarışmak için uygun değildi"

2s
2
Formula 1

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!

38dk
3
Formula 1

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

4
Formula 1

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

5
Formula 1

Britanya GP teknik güncellemeleri

3s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Son Haberler

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!
F1

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!

Todt: "F1'in dönüşü diğer küresel sporlar için bir örnek teşkil etti"
F1

Todt: "F1'in dönüşü diğer küresel sporlar için bir örnek teşkil etti"

Wolff: "Gutierrez, Silverstone'da yarışmak için uygun değildi"
F1

Wolff: "Gutierrez, Silverstone'da yarışmak için uygun değildi"

Britanya GP teknik güncellemeleri
F1

Britanya GP teknik güncellemeleri

Albon: "Tek tur performansımızı geliştirmeliyiz"
F1

Albon: "Tek tur performansımızı geliştirmeliyiz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.