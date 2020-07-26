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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Kopyalamak F1'de her zaman vardı"

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Todt: "Kopyalamak F1'de her zaman vardı"
Ekleyen:
, Editör
26 Tem 2020 18:02

FIA Başkanı Jean Todt, son dönemde Racing Point'in yasallığıyla ilgili yapılan yorumlara yanıt verdi.

Avusturya'daki ikinci yarışın ardından fren kanalları nedeniyle Racing Point takımını protesto eden Renault, ilk protestosunun kabul edilmesine ve olayın incelenecek olmasına rağmen bir kez daha protesto etmişti.

Renault, Racing Point araçlarının fren kanallarının Mercedes'in 2019 aracında kullandığı tasarıma çok benzediğini ve hatta aynı olduğunu iddia ediyor. Bu parçalar 2020 F1 kurallarına göre her takım tarafından tasarlanmak ve üretilmek zorunda.

Bu açıdan Renault, Racing Point'in Mercedes'e ait bir tasarım kullandığını savunuyor.

Konu hakkında konuşan FIA Başkanı Jean Todt şöyle dedi: "Formula 1'de araç kopyalamak yıllardır var olan bir şey. Takımlar tüm ürün gelişimini buna göre ayarlıyorlar. Geçmiş yıllarda Adrian Newey'i hatırlarsanız gridde Ferrari'yi görme fırsatını hiç kaçırmazdı."

"Renault ekibi normal bir protesto uyguladı. Red Bull Racing de Mercedes araçlarındaki DAS sisteminin yasallığını kontrol etmek için Avusturya'da bir protesto yaptı. Ama bunu yarıştan önce yapmak her zaman daha iyidir."

"Eğer bir şüpheniz varsa, o zaman protestoda bulunmalısınız. Sonuçta her şey kuralları yorumlamanıza bağlı. Bunu daha iyi yapanlar bir avantaja sahip oluyor, ancak izin verilen şeylerle ilgili sınırları anlamak her zaman önemlidir."

"Sezon iyi şekilde başladı. Her şey beklediğimizden daha iyi gitti. Dünyada ne olacağını bilmeden, herkesin takip etmesi gereken özel bir protokol uyguladık. Bunun yapılma şekli takdire şayan."

"Hem yerel yönetimler hem de federasyon elinden geleni yaptı. Şimdi hedefimiz FIA'nın himayesindeki diğer şampiyonalarda aynı şeyi gerçekleştirmek."

 

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Editör Kemal Şengül

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