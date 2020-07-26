Todt: "Kopyalamak F1'de her zaman vardı"

Avusturya'daki ikinci yarışın ardından fren kanalları nedeniyle Racing Point takımını protesto eden Renault, ilk protestosunun kabul edilmesine ve olayın incelenecek olmasına rağmen bir kez daha protesto etmişti.

Renault, Racing Point araçlarının fren kanallarının Mercedes'in 2019 aracında kullandığı tasarıma çok benzediğini ve hatta aynı olduğunu iddia ediyor. Bu parçalar 2020 F1 kurallarına göre her takım tarafından tasarlanmak ve üretilmek zorunda.

Bu açıdan Renault, Racing Point'in Mercedes'e ait bir tasarım kullandığını savunuyor.

Konu hakkında konuşan FIA Başkanı Jean Todt şöyle dedi: "Formula 1'de araç kopyalamak yıllardır var olan bir şey. Takımlar tüm ürün gelişimini buna göre ayarlıyorlar. Geçmiş yıllarda Adrian Newey'i hatırlarsanız gridde Ferrari'yi görme fırsatını hiç kaçırmazdı."