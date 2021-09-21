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Todt: "F1, yağmurda yarışabilecek araçlar tasarlamak zorunda"

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, Şef Editör

FIA Başkanı Jean Todt, Formula 1'in Belçika GP'de yaşananların tekrarlanmasını engellemek için gelecek nesil araçları yağmurda sürülebilecek şekilde tasarlaması gerektiğini söyledi.

Todt: "F1, yağmurda yarışabilecek araçlar tasarlamak zorunda"

Geçen ay gerçekleştirilen Belçika GP, yağmurun şiddetini bir türlü azaltmamasının ardından güvenlik aracı arkasında sadece 3 tur sürdü ve ardından yarış durduruldu. O öğleden sonraki şartlar, F1 araçlarının yarışabilmesine uygun değildi.

Mevcut araçların çok fazla yere basma gücü üretiyor olması ve daha geniş lastiklere sahip olması, havada daha fazla sprey olmasına neden oluyor. Bunun sonucunda takip eden araçlar için görüş açısı çok düşük oluyor.

Todt, bu konunun çözülmesi gerektiğini ve bir sonraki büyük kural değişikliklerinde, muhtemelen 2025'teki motor değişikliğinin yapılacağı sene yağmurlu şartların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Todt, "Spa'da yarış olmamasını eleştiren çok fazla kişi vardı ancak startın ardından 10 aracın karıştığı ve pilotların yaralandığı ya da daha kötü şeylerin yaşandığı bir kaza olsaydı ne olurdu?"

"Maskara olurduk. Yaralanma olmasa dahi eleştirilirdik."

"2025'teki kurallarda, yağmurda sürülebilir araçlara sahip olma konusu da düşünülmek zorunda."

"Lauda'nın 1976 Fuji yarışında yaptıklarını hatırlıyor musunuz? O günkü yağmurda yarışmaktan pes eden tek isim oydu. Bugün ise tüm pilotlar, Lauda gibi düşünüyor." dedi.

F1'in Belçika GP'yi düzenleyememesi ve özellikle de puan verme şekli birçok kişi tarafından eleştirildi.

DTM'in Patronu Gerhard Berger, F1'in yarışmama ve koşulların pek ideal olmadığı durumda zorlama arasında bir karar vermek zorunda kaldığını söyledi.

Berger, "Dürüst olmak gerekirse bu konuda sempati gösteremiyorum."

"Benim düşünceme göre, yarıştan önce yağmurda yarışıp yarışmama konusunda karar vermeliler. Amerika'da oval pistlerde, yağmurda yarış yapılmaması yönünde karar verdiler. Bu iyi bir şey ve herkes bunu biliyor."

"Ancak Formula 1 o tür yarışlara alışkın. Biz de DTM'de yağmurda yarışıyoruz. Motor sporları tehlikelidir, evet ve görüş açısı zordur. Ancak yağmurda yarış yapmaya karar veriyorsanız, o zaman bu durumla baş etmelisiniz."

"Kayganken ya da pist üstünde çok fazla su varken, o zaman hızınızı azaltmalısınız. Bu, oyunumuzun bir parçası."

"Belki Spa'da en sonunda şartlar çok kötü olabilir ancak başlangıçta yarışın yağmur altında başlatılamaması için bir neden görmedim."

"Güvenlik aracı arkasındaki startlar da bence aynısı. Buna katılmıyorum. Yağmurda da gridden durarak kalkış olmalı. Bu durumda birinci viraja gelirken daha az hız olduğu için, tehlike de daha az oluyor. Güvenlik aracı arkasında iki tur atılmalı ve ardından gridden durarak start alınmalı." dedi.

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