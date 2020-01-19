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Formula 1 / Son dakika

Todt: “F1 takviminin genişlemesi hakkındaki şikayetler yanlış”

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Todt: “F1 takviminin genişlemesi hakkındaki şikayetler yanlış”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Oca 2020 11:42

FIA başkanı Jean Todt, Formula 1’de çalışan kişilerin gelecekte genişleyecek olan takvimden şikayet etmemeleri ve bunun yerine sporda yer aldıkları için ne kadar şanslı olduklarını kabullenmeleri gerektiğini söyledi.

2020 F1 sezonu, Vietnam ve Hollanda’nın takvime katılması ve Almanya’nın takvimden çıkması ile birlikte 22 yarıştan oluşacak ve kurallar, takvimin 25 yarışa kadar çıkmasına müsaade ediyor.

Bu, tüm yarışlara gitmek zorunda olanların çok yorulacağı yönünde endişeler doğurdu ve takımların, personelleri dönüşümlü olarak kullanabileceği ihtimali ortaya çıktı.

F1 CEO’su Chase Carey, personellerin yaşayacağı yıpranmanın potansiyel bir sorun olduğunu, bu yüzden de 2021’den itibaren hafta sonlarının kısaltılacağını ve perşembe günleri daha az aktivite olacağını kabul etti. Ancak Todt, bu yöndeki endişeleri önemsemedi.

Todt, “Takvim 25 yarışa yaklaşana kadar uzun bir süreç olacağını düşünüyorum. 25 yarış konusundaki spekülasyonlar ve değerlendirmelere çok fazla vurgu yapılıyor, ancak şu anda mevcut olan 22 yarışa odaklanmalıyız.”

“Bunun neyi temsil ettiği hakkında farklı bir bakış açım olabilir. Bunu gerçekten hissediyorum ve yaptığımız işi sevdiğimiz bir dünyada olduğumuz için çok şanslıyız. Tutkuluyuz. Ayrıcalıklıyız. F1’de yer alan herkes ayrıcalıklı.”

“Elbette bazı görevleriniz var. Ben diğer pozisyonlardayken (Ferrari takım patronuyken) haftada 7 veya 6 gün, günde 18 saat çalışıyordum çünkü tutkum vardı, iyi bir sonuç istiyordum.”

“Elbette aile de var. Eğer sevgili bir aileniz varsa, onlar bu durumu anlayacaklardır. Bunu tüm hayatınız boyunca yapmayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Todt, gelişmekte olan ülkelerdeki yol güvenliği konusundaki ziyaretlerinin ve Birleşmiş Milletler rollerinin, gözlerini açtığını belirtti.

“İnanın bana, hayatımda birçok başka aktivite de yapıyorum, eğer gördüğüm insanlar şanslılarsa ayda 30 dolar kazanıyorlar. Bazı ülkelerde bunu elde edenler şanslı oluyor. Bunu unutmamalıyız.”

“Bizim durumumuz iyi. Dünyada 8 milyar insan var ve bunların 800 milyonu yiyecek ve içecek bulamıyor ve aşı bulamıyor.”

“Biz, F1 hakkında konuşmak için buradayız, ancak diğer insanlar ve topluluklar için gözümüzü kapatıp neler olduğunu unutmamalıyız.”

“Tekrardan, biz şanslıyız ve F1’deki herkes, diğer tüm iş kollarından daha fazla aldığı maaşla beraber çok mutlu olmalı. Bu, çalışmanın zor olmadığı anlamına gelmiyor, ancak bulunduğumuz pozisyonu değerlendirmek gerekiyor.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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