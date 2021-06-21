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Formula 1 Haberler

Todt: ''F1, insan hakları sorunu olan ülkeleri ziyaret etmeli''

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

FIA başkanı Jean Todt, Formula 1'in, insan hakları sorunları yaşayan ülkelere gitmesini desteklediğini ancak sporun politikadan bağımsız kalmasını istediğini söyledi.

Todt: ''F1, insan hakları sorunu olan ülkeleri ziyaret etmeli''

2021 takvimine Suudi Arabistan'ın katılması, birçok insan hakları savunucusu gruptan eleştiri aldı.

Todt, Birleşmiş Milletler'de sahip olduğu yol güvenliği rolünün, ona insan hakları uzmanlarıyla konuşma fırsatı verdiğini ve F1'in bu ülkeleri ziyaret etmesi gerektiğinde hemfikir olduklarını söyledi.

''Bu, benim için önemli bir durum. Beş yıldır, Birleşmiş Milletler'e dahil olduğum için de mutluyum.''

''Eğer yol güvenliği konusunda hazırladığım üst düzey panele bakarsanız, eski insan hakları yetkilisi Michael Ellison'un katıldığını göreceksiniz.''

''Aynı zamanda, şu anda yetkili olan Michelle Bachelet de var. Yüksek temsilci Filippo Grandi gibi isimler var. Yani bir bakımdan, onlarla oturup tartışabilmek bir ayrıcalık.''

''Dün Stefano Domenicali beni ziyarete geldi ve yanımda eski adalet bakanı ve geçtiğimiz yıla kadar Fransa'da insan haklarından sorumlu kişi Jacques Toubon vardı. Onunla bu konuda konuştuk.''

''Herkes, yarışların dünya çapında yapılması gerektiği konusunda hemfikir. Yani, biz bir sporuz.''

''Bu aynı zamanda Uluslararası Olimpik Komitesi'yle ve Thomas Bach'la da çok sık konuştuğumuz bir konu. Çünkü onlar da aynı problemi yaşıyor. Sporun, politikaya dahil olmaması gerektiğini düşünüyoruz.''

Todt, FIA'nın insan hakları savunucu gruplarıyla yarışların yapılacağı ülkeler hakkında konuşmaları gerektiğinin altını çizdi.

''Sivil toplum kuruluşlarıyla konuşmalıyız. 'Human Rights Watch' gibi iyi sivil toplu kuruluşlarından bahsediyorum. Onlara nasıl bir katkıda bulunacağımızı sormalıyız. Bunun üzerinde çalışıyoruz.''

''Bence, bu ülkelere gitmek, o ülke hakkında olumsuz düşüncelere sahip olanlara da konuşma fırsatı veriyor, ki başka türlü bu fırsata sahip olmazlardı.

''Yani söylediğim gibi, bu bir yorum meselesi. Fakat bence doğru olan bu.''

Todt, F1 ve Liberty Media'nın yaptığı takvim seçimlerinin FIA tarafından veto edilebileceğini de onayladı.

''Takvimi kim öneriyor? Ticari hakların sahibi. Ancak sadece onların önerileri olduğunu söylemek yanlış olur çünkü onlara, herhangi bir ülkeye gitmemelerini söyleyebiliriz. Onlar da bizi dinleyeceklerdir, yani anlaşıyoruz.''

''Çünkü günün sonunda, takvim bir kez önerildiği zaman benim elimden ve Dünya Konseyi'nin elinden geçiyor. Şu ana kadar hiç 'bu ülkeye gitmemeliyiz' diyen biri olduğunu hatırlamıyorum. Bu ülkeleri ziyaret etmeye topluca karar veriyoruz.''

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