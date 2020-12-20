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Formula 1 / Son dakika

Todt: "COVID-19, 2021 takvimlerini de etkileyecek"

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Todt: "COVID-19, 2021 takvimlerini de etkileyecek"
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, Editör

FIA Başkanı Jean Todt, COVID-19'un 2021 takvimlerini de etkilemesini beklediğini çünkü henüz pandeminin sona ermediğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, şimdiye kadar 76 milyondan fazla kişinin hastalanmasına yol açtı ve dünyada 1.5 milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti.

Günlük hayatı olumsuz etkileyen virüs, yarış serilerini de vurdu ve sonunda pek çok serinin takviminde değişiklik yapıldı.

Formula 1 normalde 22 yarışlık bir takvime sahip olacaktı ancak sonunda 17 yarış yapıldı ve bu rakama ulaşabilmek için Türkiye de dahil olmak pek çok yeni ülke takvime dahil edildi. Bazı pistlerde ise iki yarış yapıldı.

2021'de 23 yarışlık bir F1 takvimi planlanmış durumda. Fakat bu 23 yarışın tamamının yapılması beklenmiyor, çünkü COVID-19 vakalarıyla ilgili pek de olumlu haberler gelmiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıkladı. Johnson, eldeki ilk verilere göre tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

FIA Başkanı Jean Todt, Formula 1'in de içinde bulunduğu pek çok serinin COVID-19 nedeniyle takvimlerini değiştirmek zorunda kalacağını söyledi.

Prince Khalid Bin Sultan Al Faisal, president of the Saudi Arabian motorsport federation, with Jean Todt, President, FIA

Prince Khalid Bin Sultan Al Faisal, president of the Saudi Arabian motorsport federation, with Jean Todt, President, FIA

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Prince Albert II of Monaco, Jean Todt, President, FIA, and Stefano Domenicalli, Chief Executive, FOM, on the grid

Prince Albert II of Monaco, Jean Todt, President, FIA, and Stefano Domenicalli, Chief Executive, FOM, on the grid

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Todt, "2020, çok fazla yaratıcılık kullanmak zorunda olduğumuz bir sezondu. Bir yıl önce İtalya'da üç Grand Prix'imiz olacağını kim hayal edebilirdi? Ya da Spielberg, Silverstone ve Sakhir'de daha fazla yarış yapacağımızı?"

"Bu, tüm Formula 1'in bir başarısı. Bu kapsamda Chase Carey'nin motor sporlarında COVID-19 vakalarını  sınırlamada oynadığı rolü vurgulamam gerekiyor. Ama ne yazık ki henüz bitmedi. Her şeye normalde şekilde başlamayı göze alamayız, çünkü virüs hayatta ve karantinalar hâlâ devam ediyor."

"Önümüzdeki yılın ortasında her şeyin normal seyrinde olacağını düşünmüyorum. Tabii ki ilerleme var, dünyadaki tüm nüfusu rahatlatabileceği bir aşı bekliyoruz."

"Ancak önümüzdeki günlerde, sadece Formula 1'de değil, diğer pek çok seride resmî değişiklik haberleri okuyacağımıza eminim." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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