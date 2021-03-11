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Önceki / Teknik analiz: Williams FW43B
Formula 1 / Son dakika

Todt: "Bütçe sınırı büyük takımları etkiliyor"

Ekleyen:
, Editör

FIA Başkanı Jean Todt, son yıllarda büyük miktarda para harcayan Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un, bütçe sınırından çok fazla etkilendiğini dile getirdi.

Todt: "Bütçe sınırı büyük takımları etkiliyor"

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, geçen yılın Mayıs ayında 145 milyon dolarlık bütçe sınırını kabul etmişti.

Bu, takımların yeni sezonda en fazla 145 milyon dolar harcayabileceği anlamına geliyor. 2022 yılında bu rakam 140 milyon dolara, 2023 yılında ise 135 milyon dolara indirilecek.

Son yıllarda Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un harcadığı miktarın 400 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor. Küçük takımların bütçesi ise en fazla 130-140 milyon dolar civarındaydı.

FIA Başkanı Jean Todt, Cambridge Union ile yaptığı özel röportajda F1'in yeni bütçe sınırıyla ilgili şöyle konuştu: "Bütçe sınırını üç kademeli olacak şekilde yaptık. Bu yıl 145 milyon dolarlık bir sınırımız olacak."

"Bu, gelecek yıl 140 milyon dolara düşürülecek ve ertesi yıl 135 milyon dolar olacak. Motor gelişimine ek olarak açık şekilde belirtilmiş ve listelenen diğer bazı şeyler buna dahil değil."

"Bütçe sınırının temelde üç takımı etkilediği ortada: Mercedes, Red Bull ve Ferrari. Diğer yedi takım şu anda bütçe sınırından etkilenmiyorlar ancak o zaman bu küçük, orta ve büyük takımlar arasında tutarsızlık olduğu manasına mı geliyor... Bunu başarmak kolay değil."

"Elbette bu, uzun vadeli bir proje. Çünkü bütçe sınırına uyum sağlayabilmek için pek çok insanı işten çıkarmanız gerekiyor."

"Haliyle tüm bu süreç biraz zaman alıyor, ancak ilk adım zaten atıldı ve bu büyük bir başarıydı."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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