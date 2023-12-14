Todt, Ben Sulayem'in 'FIA liderliğine yönelik' eleştirilerine yanıt verdi

Ben Sulayem 2021 sonunda Todt'tan görevi devraldı ve başa çıkmak zorunda kaldığı en büyük sorunlardan birinin FIA'nın bütçesindeki bir açık olduğunu birkaç kez belirtti.



Konuyla ilgili olarak ilk kez geçen yıl konuşan Ben Sulayem şunları söyledi: "Bilmediğimiz bir mali sorun vardı. Pandemiden önce bile bir açığımız vardı, ancak bunu temizlediğimiz için memnunum."

Ben Sulayem, konuşulan rakamların '20 milyon doların üzerinde' olduğunu öne sürerken, başkanlığının ilk günlerine halo ile ilgili bir patent anlaşmazlığını içeren beklenmedik bir mahkeme davasının hakim olduğunu söyledi.



Todt şimdiye kadar konuyla ilgili sessizliğini korudu ancak L'Equipe'te yayınlanan uzun bir röportajda şimdi söylenenlere yanıt verdi.



Todt, FIA'nın 2021'de karşı karşıya kaldığı açığın Covid krizinin bir sonucu olduğunu ve hem yönetim organının hem de F1'in hayatta kalması için çok çalışmak zorunda kaldığını söyledi.



Ayrıca FIA'nın genel mali durumunun, başlangıcından çok daha güçlü bir yerde olduğu konusunda netti - FE mülkiyetindeki opsiyonlar ve gayrimenkul kârları gibi örnekleri ekstra olumlu unsurlar olarak gösterdi.



Todt, Ben Sulayem'in yorumlarına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda L'Equipe'e şu yanıtı verdi: "Ben ayrıldığımda rezervlerde 250 milyon euro'dan fazla para vardı."

"2009'da geldiğimde, FIA birkaç yıl önce F1'in ticari haklarını yüz yıllığına devretmiş olmasına rağmen, ancak 40 milyon euro vardı."

"Ben buna açık demiyorum. Ben ayrıldığımda, Formula E, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası veya Ralli Raid Şampiyonası gibi birçok yeni yarışma ve gelir kaynağı ile bütçe neredeyse üçe katlanmıştı."

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem, Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner ve Red Bull Racing'den Max Verstappen ile görüştü

"Ben ayrıldığımda bir anlaşmazlığı, halo davasını yarım bıraktığımız doğrudur. Ancak bu halının altına süpürülmedi. İyi bir şekilde belgelendi ve servislerimiz tarafından izlendi; ben ayrılmadan önce senatoya ve dünya konseyine sunduk ve şimdiki başkan da bu sunuma katıldı."

"Bu, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ve kısa bir süre için geçerli olan bir patente sahip olan bir mühendis tarafından Teksas'ta açılan bir davaydı. Yani ben ayrıldığımda ortada gizli saklı bir şey yoktu, devam eden sadece bir dava vardı."

"Ama şaşırmadım, halefimin kim olduğunu ve karakterini biliyorum."

Ben Sulayem'in kendi yönetimine karşı konuşmasından rahatsız olup olmadığı sorulduğunda Todt, "Hayır, benim için önemli değil."

"Bir sayfa kapandığında diğerinin açılacağı ilkesinden yola çıkıyorum. Peugeot'dan, Ferrari'den ya da FIA'dan ayrılırken asla kötü bir söz söylemedim. Özellikle de yanlış olduklarında iddialar ortaya atmanın bir anlamı yok."

"Gerçek, size az önce söylediğim şeydir. FIA'nın gelirleriyle ilgili olarak da bir şey eklemek istiyorum: Liberty Media FOM'un (Formula 1 Yönetimi) sahibi olmadan önce FIA ile F1 arasındaki Yüz Yıllık Anlaşma ve Concorde Anlaşmaları benim başkanlığım döneminde yeniden müzakere edildi."

"Ayrıntılara girmeden size Federasyonun elde ettiği gelirin eskisine kıyasla çok net bir şekilde arttığını söyleyebilirim. Ayrıca F1'in yönetimindeki konumu da yeniden sağlandı. Artık FOM ve takımlarla birlikte oyların üçte birine sahip. Önceki anlaşmalarla büyük fark var."

"Birilerinin eleştirmesini ya da aynı fikirde olmamasını engelleyemezsiniz. Ancak başkanlığım süresince yaptığım her şey senato ve dünya konseyleri tarafından onaylandı." yanıtını verdi.

Todt, mevcut FIA yönetiminin, sorunları ele alış biçimi nedeniyle F1'deki çeşitli tarafların eleştirilerine maruz kalan Ben Sulayem yönetiminde tamamen farklı bir yöne doğru gittiğini düşünüyor.

Todt, "Benim görev sürem boyunca uygulamaya konulan her şey alt üst oldu." dedi.