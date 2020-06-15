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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Alonso ve Vettel, araç yüzünden Ferrari ile şampiyon olamadı"

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Todt: "Alonso ve Vettel, araç yüzünden Ferrari ile şampiyon olamadı"
Ekleyen:
, Editör
15 Haz 2020 08:50

FIA Başkanı Jean Todt, Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Fernando Alonso'nun şampiyon olamamasının tek sebebinin iyi bir araca sahip olamamak olduğunu dile getirdi.

Eski Ferrari patronu Jean Todt, Sebastian Vettel'in takımdan gönderilmesinin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyor.

Çünkü Todt'a göre, son yıllardaki sorun pilotlar değil, aracın yeterince iyi olmamasıydı.

Corriere dello Sport'a konuşan Todt, "Yarışların durduğu bir noktada Ferrari'nin sürücü pazarındaki hamleleri biraz şaşırtıcıydı. Bunu yargılamak istemiyorum. Sadece Vettel'in çok yetenekli bir sürücü olduğunu düşünüyorum ve umarım 2021'de hem kendisi hem de Formula 1 için boş bir koltuk bulabilir. Leclerc-Sainz ikilisine gelirsek, F1'in insan, araç ve takımın bir kombinasyonu olduğunu düşünüyorum. Şimdi her şeyi birleştirmek gerekiyor, kazanmak için gerekli şey bu. Bu unsurlardan bir tanesi olmadığı zaman diğerleri çalışmaz. Bunu zaten gördük. Mesela araç olmadığı için ne Alonso ne de Vettel kazanamadı. Vettel rekabetçi bir araca sahip olduğu dönemde zaten kazandı. Aynı şey Schumacher için de geçerli. 1996'da Ferrari'ye geldiğinde şampiyonluk için 2000'e kadar beklemek zorunda kaldı. Yetenekli olabilirsiniz. Ama gerekli araca, takıma ve dayanıklılığa sahip değilseniz başarılı olamazsınız. Hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor."

"1997'de şampiyonluğu son yarışta kaybettik, 1998'de de kaybettik ve en azından 1999'da takımlar şampiyonu olduk. Sonrasında zaten iyi yıllar geldi. Daha önce yapamadık çünkü bunun nedeni doğru karışıma sahip olmamızdı." dedi.

Jean Todt eski Ferrari patronu olduğu gibi, oğlu da Ferrari piltou Charles Leclerc'in menajeri.

Jean'ın Ferrari motorunun yasallığıyla ilgili aldığı karar büyük eleştirilere sebep olmuştu ve bazıları onu taraflılıkla suçladı.

Bu konu hakkında Todt, "Bunlar kaçınılmaz şekilde ortaya çıkıyor. Bu görevi kabul ettiğimde olumlu ve olumsuz tarafları olacağını biliyordum. Vicdanım rahat, benim açımdan etik ve şeffaf olmak önemli. Gerisi zaten hoş olmayan söylentiler de dahil olmak üzere rolümün bir parçası. Dava, kurallara uygun şekilde profesyonellik ve şeffaflık çerçevesinde ele alındı. Ayrıca bu kararları yalnız başıma almıyorum, bana önerilen çok fazla şey var. Tamamen yalnız hareket etmiyorum. Pek çok insan bana bilgi ve öneri sunuyor." dedi.

Todt, Michael Schumacher hakkında ise, "Michael için dua ediyorum. Hamilton yedinci şampiyonluğunu kazanmaya yaklaşırken, sık sık eski anıları hatırlıyorum. Ama rekorlar kırmak için oradalar. Aynı zamanda Mercedes ve Hamilton'ın olağanüstü bir performans gösterdiğini söylemeliyim."

"Mick Schumacher'e gelirsek, Formula 2'de iyi bir sezon geçirmesini umuyorum. Mick çok akıllı, olgun ve alçak gönüllü bir çocuk. Bence önünde harika bir kariyer var." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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