Todt, 2021'de FIA'daki görevini bırakacak

2007'de Ferrari'deki görevinden ayrılan Todt, 2009 yılında FIA başkanı seçildi 2017'nin sonunda FIA başkanlığı için adaylığını açıklayan tek isim oldu.

2017'deki seçimde üçüncü kez FIA Başkanı seçilen Todt, 2021 yılına kadar FIA'nın başında olmayı sürdürecek.

FIA kuralları gereği bir isim arka arkaya üç dönem başkan olabiliyor ve bu dört yıllık dönem, Todt için son olacak.

Son dönemde takımlarla sorun yaşayan Todt, bu kuralın değişmeyeceğini ve 2020 sonunda görevini bırakacağını dile getirdi.

Motorsport-total.com'a konuşan Todt, "Yaptığım şeyi sevmeme ve bunun için çok fazla tutku ile enerjiye sahip olmama rağmen, benden isteseler bile tüzüğü değiştirmeyeceğim." dedi.

Todt, koronavirüs nedeniyle FIA'daki son yılında yoğun bir dönem geçiyor.

Todt, "FIA içerisinde bir kriz ekibimiz var. Birkaç günde bir çevimiçi olarak toplanıyorlar." dedi.

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