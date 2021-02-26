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Formula 1 / Analiz

Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes’in Formula 1’deki başarısı, tüm alanlarda marjinal kazançlar elde etmesi sayesinde oluyor.

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Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir

Takım, F1’de kazanmanın net bir formülü olmadığını biliyor. F1’de başarılı olabilmek için motor ve araç kombinasyonunda her alanda mükemmel olmak, her ufak performansı bulmak gerekiyor. 

Tüm küçük kazançları bir araya getirdiğinizde, bunun sonucunda performans olarak ciddi adım atıyorsunuz. 

Mercedes her zaman en küçük detaylar üzerinde çalışma konusunda istekli bir takım. Valtteri Bottas’ın W12 için koltuk ayarı yaptırdığının gösterildiği videoda, Mercedes’in bir kez daha performans bulmak için detaylar üzerinde çalıştığı görüldü. 

Yayınlanan videoyu yakından incelediğinizde, Mercedes’in araç üstündeki hava akımını iyileştirmek için dikiz aynası bağlantılarında ilginç bir çözüm kullandığını görüyorsunuz. 

Mercedes W12 wing mirror mounts

Mercedes W12 wing mirror mounts

Photo by: Mercedes AMG

Mercedes W12’nin dikiz aynalarının normale göre kuyruk bölümünün normalden daha fazla kokpite doğru uzadığı ve bu kısmın tırtıklı ya da basamaklı olduğu (sarı kısım) görülüyor. Bu, bir kez daha takımın aerodinamik performans için yüzeydeki hava akımını iyileştirmenin yollarını aradığını gösteriyor. 

Ayna bağlantısının aynı zamanda kokpitten geçen hava akımında daha fazla etkisinin olması için eğik yapıldığı görülüyor. Videoda araçta henüz halo olmadığını hatırlatmakta fayda var. Ayna bağlantısı, aerodinamik açıdan o yapının bir devamı olarak görev yapıyor, yani takım aracın genel performansını arttırmak için tüm yapıları ortak bir şekilde kullanıyor. 

Mercedes, yıllarca kokpit önünde tırtıklı bir siper camı kullanmasıyla biliniyor ancak takım tırtıklı çözümleri sadece kokpit bölümünde kullanmıyor. 

Mercedes’in ekstra performans bulmak için araç üstünde tırtıklı yüzeyleri kullandığı 5 çözümü sizler için sıraladık.

Mercedes-Benz F1 W08 windscreen detail

Mercedes-Benz F1 W08 windscreen detail

Photo by: Sutton Images

Mercedes, yıllardır tırtıklı siper camı kullanıyor. Bu tırtıklı bölüm, pilotların kaskına giden basıncı  azaltıyor.

Mercedes AMG F1 W06 front wing Russian GP

Mercedes AMG F1 W06 front wing Russian GP

Photo by: Giorgio Piola

Takım, W06’nın ön kanadında, 1. ve 2. flap parçalarının performansını iyileştirmek için arkalarını tırtıklı yapmıştı. 

Mercedes AMG F1 W07 rear wing separated wing flap

Mercedes AMG F1 W07 rear wing separated wing flap

Photo by: Giorgio Piola

Benzer şekilde W07’nin arka kanadının ana planyasının üst kısmı, kanadın ve DRS’nin performansını iyileştirmesi için tırtıklı yapılmıştı. 

Mercedes AMG F1 W10 DRS

Mercedes AMG F1 W10 DRS

Photo by: Giorgio Piola

W10 ve W11’de arka kanatta bulunan DRS aktifleştirme koluna baktığımızda onun ucunun da tırtıklı olduğunu görüyoruz. Düz yüzey yerine tırtıklı yüzey kullanılması, kanadın arkasındaki performansı iyileştiren farklı bir aerodinamik etki oluşturuyor. 

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

2019 Almanya GP’ye getirilen büyük güncelleme paketinde Mercedes, arka kanadın kenar plakasının üst yüzeyini tırtıklı hale getirdi. Bu tırtıklar, normalde kanadın üst uç kısmında oluşturulan girdapla birlikte sürüklenmeyi azaltmaya ve yere basma gücünü arttırmaya yardımcı oluyor. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Matt Somerfield

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