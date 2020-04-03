Tilke: "Vietnam GP'nin ertelenmesi üzücü"
Hanoi pistinin tasarımcısı Hermann Tilke, Vietnam GP'nin ileri bir tarihe ertelenmesini "üzücü" olarak yorumladı.
Vietnam, tarihinde ilk kez bu yıl Hanoi'deki cadde pistiyle Formula 1'e ev sahipliği yapmayı planlıyordu.
Ancak koronavirüs nedeniyle normalde bu hafta sonu yapılması planlanan yarış, henüz açıklanmayan bir tarihe kadar ertelendi.
Yarışın 2021'de yapılma ihtimali de var.
Pistin tasarımcısı Hermann Tilke, bu hafta sonu Vietnam GP'yi yapamayacak olmanın üzüntü verici olduğunu dile getirdi.
DPA'ya konuşan Tilke, Vietnam GP hafta sonunun geldiği şu günlerde ne hissettiği sorusuna, “Vietnam Grand Prix'sinin ertelenmesi üzücü."
"Bu proje üzerinde ciddi bir şekilde çalıştık, çok çaba harcadık ve neredeyse bir buçuk yıldır bunun için çabalıyorduk. Çünkü inşaat yaparken hiçbir zaman her şey tamamen düzgün gitmez."
"Bu heyecanlı anın artık gelmeyecek olması, yakın gelecekte çalışanların ortaya koyduğu çabayı göremeyecek olması canınızı yakıyor." yanıtını verdi.
Eğer yarış gerçekleşseydi, yeni pistte ilk sürüş bugün yapılacaktı.
Tilke, "Yeni bir pistte, cuma sabahı ilk araç garajdan ayrıldığı zaman çok özel hisler yaşarsınız."
"Pazar günkü başlangıç da çok özeldir. Bunlar bizim için iki önemli nokta." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Tilke: "Vietnam GP'nin ertelenmesi üzücü"
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