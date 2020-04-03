Tilke: "Vietnam GP'nin ertelenmesi üzücü"

DPA'ya konuşan Tilke, Vietnam GP hafta sonunun geldiği şu günlerde ne hissettiği sorusuna, “Vietnam Grand Prix'sinin ertelenmesi üzücü."

"Bu proje üzerinde ciddi bir şekilde çalıştık, çok çaba harcadık ve neredeyse bir buçuk yıldır bunun için çabalıyorduk. Çünkü inşaat yaparken hiçbir zaman her şey tamamen düzgün gitmez."

"Bu heyecanlı anın artık gelmeyecek olması, yakın gelecekte çalışanların ortaya koyduğu çabayı göremeyecek olması canınızı yakıyor." yanıtını verdi.

Eğer yarış gerçekleşseydi, yeni pistte ilk sürüş bugün yapılacaktı.