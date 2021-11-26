Tilke: "Red Bull, doğru ayarları bulabilirse Cidde'de hızlı olabilir"

Formula 1'de sezonun bitimine sadece iki yarış kaldı ve her iki pist de genel olarak Mercedes'e daha iyi uyuyor gibi görünüyor.

Mercedes, Lewis Hamilton'ı Brezilya'da yeni motora geçirmişti ve bu motoru, uzun düzlüklerin bulunduğu ve turun çoğunun tam gaz geçildiği Suudi Arabistan'a sakladılar.

Hamilton'ın Brezilya ve Katar'daki güçlü formu ve yeni motorun getireceği fazladan güç önüne alındığında Mercedes'i mağlup etmek hiç de kolay olmayacak.

Fakat pistin tasarımcısı Hermann Tilke, Cidde'nin normal bir pist olmadığını ve eğer doğru ayarları bulabilirse, Red Bull'un da mücadelede yer alabileceğini söyledi.

Tilke, F1-Insider.com'a şöyle dedi: "Hamilton'ın Suudi Arabistan'da yenilmez olmayacağına eminim."

"Elbette güçlü bir motor, sürücüye yardımcı oluyor fakat bu pistte düzlüklerden çok daha fazlası var."

"Doğru ayarları yaptıkları takdirde Red Bull Racing'in avantaj kazanabileceği birkaç hızlı viraj var."

"Ayrıca, bu bir cadde pisti ve genellikle kendi yasaları var."

Ayrıca eski F1 pilotu ve yorumcu Marc Surer de benzer şekilde konuştu ve Red Bull'un ayar anlamında doğru yolu bulamadığını belirtti.

"Bir pistin Mercedes için mi yoksa Red Bull için mi daha iyi olduğunu sık sık düşündük. Daha sonra pek çok kez düşündüğümüzün tam tersi oldu. Suudi Arabistan'da da durum böyleyse, favori Red Bull olur."

"Bence Red Bull, Katar'da aracından en iyi şekilde faydalanamadı. Gasly, AlphaTauri ile sıralama turlarında Red Bull ve Verstappen kadar kadar hızlıydı."

"Eğer B aracı bu kadar hızlıysa, o zaman A aracıyla ilgili her şey doğru değil demektir. Red Bull'un Suudi Arabistan'da daha iyi çalışması gerekiyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images