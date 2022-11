Tilke Jr, Las Vegas pistinin tasarımındaki zorluklara değindi

Haberi dinle

41 yıllık aranın ardından gelecek sezon F1'e dönmeye hazırlanan Las Vegas GP, bu kez Caesar's Palace otelinin otoparkında değil, şehrin en ünlü caddesi olan The Strip'te düzenlenecek.

Pistin mimarlarından Tilke Jr'a göre bu durum zorluklara yol açıyor, nitekim The Strip'i çevreleyen ve her gün binlerce müşteri çeken devasa otel ve kumarhanelere erişimi tamamen kesmek zor bir iş.

Motorsport.com'a konuşan Tilke Jr, "Dünyanın en büyük otelleri pistin tam ortasında yer alıyor."

"6.000'den fazla yatağı olan The Venetian ile dördüncü büyük otel The Wynn yan yana yer alıyor. Bizzat pistin içinde ve çevresinde çok sayıda otel var."

"Bunun yanı sıra The Strip dünyanın en hareketli caddelerinden biri. Kumarhanelerin, restoranların ve mağazaların önüne mümkün olduğunca az çıkmamız gerekiyor."

"Bu durum biraz organizasyon gerektiriyor. Her şeyin sorunsuz ilerlemesi gerekiyor. En büyük zorluk da bu. Her zamankinden daha az zamanımız var, bu nedenle her şeyin bir kerede doğru olması gerekiyor."

"İnsanlar yarış nedeniyle kendilerini tehlikede hissetmemeli. Bu sadece ekstra büyük bir gösteri olmalı."

"Bence herkes orada olmak istiyor. Birçok kişi şimdiden bir otel odası ayarlayıp ayarlayamayacağımı sormak için beni arıyor."

"Önemli olan her şeyin sorunsuz ilerlediğinden emin olmak ve daha sonra kimsenin 'ah, her şey kapalı olduğu için geçemedim' diye şikayet etmemesini sağlamak. Bu çok büyük bir zorluk." dedi.

Tilke Jr, ilerlemeyi denetlemek için her üç ya da dört haftada bir Las Vegas'a düzenli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Pistin açılışı da 5 Kasım'da resmi olarak gerçekleşti; açılışta Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Perez ve Guenther Steiner gibi isimler de yer aldı.

Baba Hermann Tilke ise, "Cadde pistlerini tasarlamak her zaman zordur. Dikkate alınması gereken pek çok faktör mevcut."

"Her şeyden önce insanların evlerine ulaşması önemli, bu nedenle şehrin bir bölümünü kapatamazsınız."

"Arabalar için pistin iç kısmına giden bir bağlantı noktalarına ihtiyacımız var, çünkü her zaman acil bir durum olabilir."

"Eğer birinin ambulansa ihtiyacı olursa, ambulans yarışı durdurmadan oraya ulaşabilmeli." dedi.