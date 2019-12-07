Tilke, Hanoi pistinin 2020'deki yarışa yetişeceğinden emin

Formula 1 yönetimi ve Hanoi şehri, 2020 yılının Nisan ayında yapılması planlanan Vietnam yarışı için resmi sözleşmeyi imzalamışlardı.

Vietnam GP organizatörleri, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada gelecek sene F1 takvimine girecek yarışın daha güvenli olması için pist tasarımına bir viraj daha eklediklerini duyurmuştu.

Pistin, 2020'deki ilk yarışa yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor ancak pistin tasarımcısı Hermann Tilke, her şeyin olumlu ilerlediğini dile getirdi.

F1News'e konuşan Tilke, “Hanoi'de her şey yolunda gidiyor, her şeyi zamanında yapmak için yeterli vaktimiz var ve bu pisti gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim."

"Asfaltlama süreci zaten başladı ve doğası gereği bu pist, önceki cadde pistlerinden tamamen farklı olacak." dedi.

Slider Liste Hanoi F1 pisti 1 / 7 Fotoğraf: Vietnam Grand Prix Hanoi F1 pisti 2 / 7 Fotoğraf: Vietnam Grand Prix Hanoi F1 pist çalışmaları 3 / 7 Fotoğraf: Vietnam Grand Prix Hanoi F1 pist çalışmaları 4 / 7 Fotoğraf: Vietnam Grand Prix Hanoi F1 pist çalışmaları 5 / 7 Fotoğraf: Vietnam Grand Prix Hanoi F1 pist çalışmaları 6 / 7 Fotoğraf: Vietnam Grand Prix Hanoi pisti 7 / 7 Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Tilke ayrıca 2021'de yürürlüğe girecek olan yeni kural değişikliklerini de övdü.

“Bu konuya çok fazla dahil değildim ancak duyduğum kadarıyla, yeni teknik kurallar oldukça başarılı ve bence iyi şekilde çalışacak. Konsept hoşuma gitti."

"Pistler açısından bakarsak, bazı pistlerin temellerini etkilemeden çeşitli değişiklikler yapabileceğimize inanıyorum."

"Belirli örnekler veremem, ancak bu bence iyi bir çözüm olabilir. Bazen bunun için çok küçük değişiklikler yapmak yeterli oluyor. Bazen FIA ve organizatörler bize gelerek değişiklikler hakkında konuşuyor. Ancak bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyleyebiliriz."