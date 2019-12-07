Tilke, Hanoi pistinin 2020'deki yarışa yetişeceğinden emin
Hanoi Formula 1 yarışının gerçekleşeceği pisti tasarlayan Hermann Tilke, pistin 2020 yılına hazır olacağını söyledi.
Formula 1 yönetimi ve Hanoi şehri, 2020 yılının Nisan ayında yapılması planlanan Vietnam yarışı için resmi sözleşmeyi imzalamışlardı.
Vietnam GP organizatörleri, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada gelecek sene F1 takvimine girecek yarışın daha güvenli olması için pist tasarımına bir viraj daha eklediklerini duyurmuştu.
Pistin, 2020'deki ilk yarışa yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor ancak pistin tasarımcısı Hermann Tilke, her şeyin olumlu ilerlediğini dile getirdi.
F1News'e konuşan Tilke, “Hanoi'de her şey yolunda gidiyor, her şeyi zamanında yapmak için yeterli vaktimiz var ve bu pisti gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim."
"Asfaltlama süreci zaten başladı ve doğası gereği bu pist, önceki cadde pistlerinden tamamen farklı olacak." dedi.
Hanoi F1 pisti
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Hanoi F1 pisti
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Hanoi F1 pist çalışmaları
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Hanoi F1 pist çalışmaları
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Hanoi F1 pist çalışmaları
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Hanoi F1 pist çalışmaları
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Hanoi pisti
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Tilke ayrıca 2021'de yürürlüğe girecek olan yeni kural değişikliklerini de övdü.
“Bu konuya çok fazla dahil değildim ancak duyduğum kadarıyla, yeni teknik kurallar oldukça başarılı ve bence iyi şekilde çalışacak. Konsept hoşuma gitti."
"Pistler açısından bakarsak, bazı pistlerin temellerini etkilemeden çeşitli değişiklikler yapabileceğimize inanıyorum."
"Belirli örnekler veremem, ancak bu bence iyi bir çözüm olabilir. Bazen bunun için çok küçük değişiklikler yapmak yeterli oluyor. Bazen FIA ve organizatörler bize gelerek değişiklikler hakkında konuşuyor. Ancak bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyleyebiliriz."
2021 F1 kuralları modeli
Fotoğraf: Giorgi Piola
2021 F1 kuralları modeli
Fotoğraf: Giorgi Piola
2021 F1 kuralları modeli
Fotoğraf: Giorgi Piola
2021 F1 kuralları modeli
Fotoğraf: Giorgi Piola
2021 F1 kuralları modeli
Fotoğraf: Giorgi Piola
2021 F1 kuralları modeli
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ross Brawn and Nikolaz Tombazi unveil the 2021 Formula 1 regulations in a press conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Tilke, Hanoi pistinin 2020'deki yarışa yetişeceğinden emin
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