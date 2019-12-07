Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Tilke, Hanoi pistinin 2020'deki yarışa yetişeceğinden emin

paylaşım
yorumlar
Tilke, Hanoi pistinin 2020'deki yarışa yetişeceğinden emin
Ekleyen:
, Editör
7 Ara 2019 09:29

Hanoi Formula 1 yarışının gerçekleşeceği pisti tasarlayan Hermann Tilke, pistin 2020 yılına hazır olacağını söyledi.

Formula 1 yönetimi ve Hanoi şehri, 2020 yılının Nisan ayında yapılması planlanan Vietnam yarışı için resmi sözleşmeyi imzalamışlardı.

Vietnam GP organizatörleri, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada gelecek sene F1 takvimine girecek yarışın daha güvenli olması için pist tasarımına bir viraj daha eklediklerini duyurmuştu.

Pistin, 2020'deki ilk yarışa yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor ancak pistin tasarımcısı Hermann Tilke, her şeyin olumlu ilerlediğini dile getirdi.

F1News'e konuşan Tilke, “Hanoi'de her şey yolunda gidiyor, her şeyi zamanında yapmak için yeterli vaktimiz var ve bu pisti gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim."

"Asfaltlama süreci zaten başladı ve doğası gereği bu pist, önceki cadde pistlerinden tamamen farklı olacak." dedi.

Slider
Liste

Hanoi F1 pisti

Hanoi F1 pisti
1/7

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Hanoi F1 pisti

Hanoi F1 pisti
2/7

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Hanoi F1 pist çalışmaları

Hanoi F1 pist çalışmaları
3/7

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Hanoi F1 pist çalışmaları

Hanoi F1 pist çalışmaları
4/7

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Hanoi F1 pist çalışmaları

Hanoi F1 pist çalışmaları
5/7

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Hanoi F1 pist çalışmaları

Hanoi F1 pist çalışmaları
6/7

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Hanoi pisti

Hanoi pisti
7/7

Fotoğraf: Vietnam Grand Prix

Tilke ayrıca 2021'de yürürlüğe girecek olan yeni kural değişikliklerini de övdü.

“Bu konuya çok fazla dahil değildim ancak duyduğum kadarıyla, yeni teknik kurallar oldukça başarılı ve bence iyi şekilde çalışacak. Konsept hoşuma gitti."

"Pistler açısından bakarsak, bazı pistlerin temellerini etkilemeden çeşitli değişiklikler yapabileceğimize inanıyorum."

"Belirli örnekler veremem, ancak bu bence iyi bir çözüm olabilir. Bazen bunun için çok küçük değişiklikler yapmak yeterli oluyor. Bazen FIA ve organizatörler bize gelerek değişiklikler hakkında konuşuyor. Ancak bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyleyebiliriz."

Slider
Liste

2021 F1 kuralları modeli

2021 F1 kuralları modeli
1/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

2021 F1 kuralları modeli

2021 F1 kuralları modeli
2/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

2021 F1 kuralları modeli

2021 F1 kuralları modeli
3/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

2021 F1 kuralları modeli

2021 F1 kuralları modeli
4/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

2021 F1 kuralları modeli

2021 F1 kuralları modeli
5/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

2021 F1 kuralları modeli

2021 F1 kuralları modeli
6/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ross Brawn and Nikolaz Tombazi unveil the 2021 Formula 1 regulations in a press conference

Ross Brawn and Nikolaz Tombazi unveil the 2021 Formula 1 regulations in a press conference
7/7

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonraki haber
Verstappen: "Red Bull şampiyon olabilir"

Önceki haber

Verstappen: "Red Bull şampiyon olabilir"

Sonraki haber

Lauda "Yılın Kişiliği" seçildi

Lauda "Yılın Kişiliği" seçildi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
01:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
05:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
02:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
05:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimin hepsi Mercedes'e geçmek istiyor"

2
Formula 1

F1 2021 araçlarının sürüşü hiç hoş olmayacak

3
Formula 1

Abiteboul: "F1'in en iyi motoru Renault ve Ferrari'de"

4
Formula 1

Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Albon yılın çaylağı oldu

3s
5
Formula 1

Tilke, Hanoi pistinin 2020'deki yarışa yetişeceğinden emin

44dk

Son Videolar

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

Son Haberler

Lauda "Yılın Kişiliği" seçildi
F1

Lauda "Yılın Kişiliği" seçildi

Tilke, Hanoi pistinin 2020'deki yarışa yetişeceğinden emin
F1

Tilke, Hanoi pistinin 2020'deki yarışa yetişeceğinden emin

Verstappen: "Red Bull şampiyon olabilir"
F1

Verstappen: "Red Bull şampiyon olabilir"

Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Albon yılın çaylağı oldu
F1

Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Albon yılın çaylağı oldu

Renault, Ocon'dan etkilendi
F1

Renault, Ocon'dan etkilendi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.