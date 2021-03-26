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Formula 1 / Son dakika

Ticktum, Williams'ın gelişim pilotu olmayı sürdürecek

Ekleyen:
, Editör

Formula 2 pilotu Dan Ticktum, son yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da Williams F1'in gelişim ve simülatör pilotu olacak.

Ticktum, Williams'ın gelişim pilotu olmayı sürdürecek

21 yaşındaki genç pilot, geçen yıl Grove merkezli ekibe katılmıştı ve aracın gelişimine yardımcı olabilmek için yoğun bir simülatör programına sahipti.

Görevi yıl sonunda biten Ticktum hakkında şimdiye kadar  herhangi bir açıklama yapılmamıştı ancak Williams, Ticktum'un yeni sezonda da gelişim programına sahip olacağını duyurdu.

İngiliz sürücü hem pistte hem de fabrikada yoğun bir program üstlenecek.

Eski Red Bull genç sürücü programı pilotu, geçen yıl Williams'taki görevine ek olarak FIA F2'de yarışıp, sezonu bir zafer ve üç podyumla noktalamıştı.

Bu yıl Carlin'le Formula 2'de yarışmaya devam edecek Williams Racing Sürücü Akademisi logosu, hem yarış tulumunda hem de aracının üzerinde yer alacak.

Ticktum, "Williams ile ortaklığımı gelişim pilotu olarak devam ettireceğim için çok mutluyum. Simülatör çalışmalarımla destek vermeyi sabırsızla bekliyorum ve bu yıl için gerçekten çok odaklanmış durumdayım. Sezon henüz başlamadığı için yapacak çok iş var. Ancak her zaman olduğu gibi Williams'ı temsil etmek büyük bir ayrıcalık ve anlaşmadan ötürü mutluyum." dedi.

Williams takım patronu Simon Roberts şunları ekledi: "Williams Racing için gelişim sürücüsü rolüyle Dan ile çalışmaya devam etmek harika."

"Geçen yıl F2'deki etkileyici çaylak sezonuyla ve Macau'da arka arkaya elde ettiği başarılarla da kanıtlandığı üzere, çok büyük büyük bir yeteneği olan heyecan verici bir sürücü."

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Editör Kemal Şengül

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